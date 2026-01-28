Média bojují samoregulací i za svoje lepší postavení vůči velkým online platformám

Samoregulace vznikla v návaznosti na evropské nařízení o svobodě médií EMFA. Obsahuje řadu pravidel, která mají zajistit transparentní a odpovědný výkon novinářské práce. Uvedly to v tiskové zprávě.
Podpis memoranda je výsledkem více než roční debaty napříč českým mediálním trhem. Do diskuse se zapojili zástupci soukromých a veřejnoprávních médií i novinářské obce z Asociace komerčních televizí, Asociace online vydavatelů, Asociace provozovatelů soukromého vysílání, Český národní výbor Mezinárodního tiskového institutu, Česká unie vydavatelů, Sdružení pro internetový rozvoj v ČR a Syndikát novinářů ČR.
Aby desatero nezůstalo jen na formální úrovni, bylo nutné vytvořit systém, jak jej používat v praxi. Signatářské asociace se proto v memorandu dohodly na jasném postupu, jak se mohou jednotlivá média připojit, kdo bude dohlížet na dodržování pravidel a jak budou mezi sebou profesní organizace spolupracovat.
K desateru se nyní mohou začít hlásit jednotlivá média. Tato možnost je otevřená členům asociací i nečlenům, kteří tak mohou učinit prostřednictvím příslušné signatářské profesní organizace, která odpovídá jejich zaměření.
„Dnešní podpis samoregulačního memoranda je výsledkem vůbec první otevřené a systematické debaty napříč českým mediálním trhem. Komerční i veřejnoprávní média a novináři se shodli na základních principech transparentní, etické a odpovědné novinářské práce. Věříme, že samoregulační desatero napomůže ke kultivaci zpravodajství i orientaci diváků a čtenářů v dnešní turbulentní době,“ uvedl prezident Asociace komerčních televizí Marek Singer.
Z pohledu samotných novinářek a novinářů je profesní samoregulace a nastavení standardů podle předsedy správní rady Českého národního výboru Mezinárodního tiskového institutu Roberta Čásenského vždy lepší než jakékoli zásahy ze strany držitelů veřejné moci, ať už je u vlády kdokoli.
Digitální mediální trh se podle předsedy SPIR Michala Hanáka vyvíjí rychleji než jakákoli regulace. „Právě proto považujeme samoregulaci za nejefektivnější cestu, jak chránit nezávislost médií, transparentnost obsahu i rovné podmínky vůči globálním online platformám. Memorandum je důležitým signálem, že česká média chtějí nést tuto odpovědnost společně,“ dodal.
Desatero mimo jiné obsahuje závazek zveřejnit kontakt na osobu odpovědnou za obsah, odpovědná osoba musí dbát na dodržování profesních standardů v dané mediální službě, poskytovatel mediálních služeb stanoví vnitřní pravidla pro ochranu redakční integrity, ochranu před nepatřičnými politickými a obchodními zájmy a práci s nástroji AI.
Médium také musí podléhat etickému kodexu a musí zajistit jeho dodržování, musí také zamezit střetu zájmů, oddělit redakční obsah od obchodních sdělení nebo zveřejnit identitu svého vlastníka.