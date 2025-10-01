„Memorandum představuje zásadní nástroj stabilizace veřejné služby v televizi pro nadcházející období a současně potvrzuje princip duálního trhu, tedy souběžného působení veřejnoprávních a komerčních médií,“ uvedl Baxa.
Podle Chudárka jeho výsledná podoba schválená Radou ČT nijak neomezuje Českou televizi při naplňování jejího poslání média veřejné služby.
Vytvoření memoranda zakotvujícího postavení ČT vůči komerčním stanicím zavádí mediální novela z jara letošního roku.
Omezení programů i zábavních pořadů
Podle memoranda, zveřejněného na webu ČT, bude televize například v příštích pěti letech moci provozovat nejvýše tolik programů jako v roce 2022, kdy ještě vysílal program ČT3.
Nyní nabízí programy ČT1, ČT2, ČT24, ČT:D/Art a ČT Sport. Vysílané programy mají mít stejnou strategii, strukturu a profil jako v roce 2022.
Na programech ČT1 a ČT24 by mělo být 30 procent vysílacího času vyhrazeno zájmům dětí, seniorů, handicapovaných, sociálně slabých nebo menšin.
ČT rovněž nemá podle memoranda vyrábět velké zábavní pořady, pokud nebudou podporovat vzdělanost, poznání a kulturní úroveň národa.
Rozhlas na podpis čeká
Podobné memorandum by měl s ministrem kultury podepsat i ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Rozhlasová rada ale před týdnem přerušila projednávání memoranda pro rozhlasové vysílání.
