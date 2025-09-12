Spory o roli Českého rozhlasu. Je ohrožena rovnováha, varují komerční rádia

„Snahou naší asociace po celou dobu projednávání zákona bylo jasně poukázat na to, jak křehká je situace duálního systému a jak nebezpečné je jeho vychýlení ve prospěch jedné strany. Nezpochybňujeme roli veřejnoprávního média, jsme však přesvědčeni o nutnosti jejího přesnějšího vymezení. A to včetně stanovení počtu programů, které Český rozhlas nabízí, a jejich jasného popisu, včetně kvantitativních ukazatelů, jako je množství mluveného slova či podíl české hudby. Není navíc tak dávno, kdy zákon počet programů přesně určoval,“ vysvětluje předseda představenstva APSV Jiří Hrabák.
Asociace provozovatelů soukromého vysílání
je profesní organizace zastupující nejvýznamnější provozovatele rozhlasového vysílání s licencí v České republice. Jejím cílem je hájit zájmy komerčních rádií, podporovat férové a vyvážené podmínky na mediálním trhu a přispívat k zachování duálního systému, v němž vedle sebe působí veřejnoprávní i soukromá média.
Asociace upozorňuje, že text návrhu s ní ani s dalšími reprezentanty soukromých médií nikdo neprojednával a že dřívější komunikace byla Českým rozhlasem po připomínkách APSV jednostranně přerušena.
„Stávající vakuum je v přímém rozporu s cíli velké novely, která aktualizovala zákony o České televizi, Českém rozhlasu a některé další související předpisy. Jejím smyslem je zachovat pluralitu a vyvážený mediální systém v České republice,“ stojí dále v prohlášení APSV.
Své klíčové argumenty rozděluje APSV na dvě části. Tou první je odkaz na evropský rámec, kdy Evropská komise vyžaduje, aby poslání veřejné služby bylo co nejpřesněji vymezeno a že bez jasného popisu činností veřejnoprávního rozhlasu nelze zajistit právní jistotu ani pro soukromé provozovatele.
Druhou je stabilita duálního systému. „Memorandum musí být výsledkem transparentního dialogu mezi veřejnoprávními institucemi a komerčním sektorem, aby nedocházelo k narušení rovnováhy na trhu,“ zdůrazňuje asociace.
O memorandu
Memorandum Českého rozhlasu je nový institut zavedený mediální novelou. Připravuje ho generální ředitel, projednává Rada ČRo a po schválení ho má podepsat ministr kultury Martin Baxa.
První memorandum má platit pro období 2025–2029 a má detailně rozpracovat, jak Český rozhlas konkrétně naplňuje veřejnou službu – tedy stanovit pravidla a priority, které zákon ani Kodex ČRo v takové podrobnosti neobsahují. Odborná veřejnost i zástupci médií upozorňují v této souvislosti na několik sporných bodů:
- podpis ministra kultury může znamenat riziko politického vlivu
- dosud není dostatečně vymezen rozsah činností, které mají spadat do veřejné služby
- příprava dokumentu zatím neprobíhá transparentně a bez širší konzultace s relevantními partnery.
I proto APSV zdůrazňuje, že k projednání memoranda musí být přizvána i soukromá média.
„Způsob, jakým bude tento dokument poprvé schválen, vytvoří precedens, který ovlivní stabilitu českého mediálního systému na mnoho let dopředu,“ zakončuje své prohlášení.