Rada ČRo schválila memorandum, které určuje podíl hudby ve vysílání

  13:28
Rada Českého rozhlasu (ČRo) ve středu schválila memorandum o způsobu naplňování veřejné služby v rozhlasovém vysílání na období let 2025 – 2030. Tuto novinku zavedla jarní novela mediálního zákona. Nyní by měl dokument podepsat generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral s ministrem kultury.

Český rozhlas, budova v Praze | foto: ČTK

Pro schválení hlasovalo všech šest přítomných členů rady. Ze středečního jednání se omluvil pouze končící ředitel pražské zoo Miroslav Bobek.

Memorandum má upřesnit funkce veřejnoprávního média a definovat jeho rozvoj na dalších pět let. Rada se jím začala zabývat již minulý týden, ale jednávání přerušila. Před projednáváním memoranda radou Asociace provozovatelů soukromého vysílání (APSV), sdružující přední komerční rádia, vyzvala ministra kultury, aby zprostředkoval odbornou diskusi o návrhu memoranda a zajistil v ní účast soukromých médií.

Spory o roli Českého rozhlasu nekončí. Komerční rádia žádají odbornou diskusi

Generální ředitel rozhlasu René Zavoral ve středu radu informoval, že setkání se uskutečnilo v pondělí na ministerstvu kultury. Zazněly tam podněty, které by se mohly v memorandu zohlednit, a rozhlas podle něj neměl důvod jim nevyjít vstříc. Šlo o úpravu slov a terminologii než o samotný obsah, uvedl.

Dokument určuje podíl hudby i domácí produkce

Memorandum podle návrhu zveřejněného minulý týden mimo jiné vymezuje roli a náplň celoplošných i specializovaných stanic ČRo. Stanovuje například, že Radiožurnál může mít maximální podíl hudby 50 procent vysílacího času, z toho domácí produkce minimálně 20 procent. U Vltavy a Dvojky může hudba tvořit až 60 procent, na stanici Plus pak hudba být nemá.

Dokument určuje také působnost a náplň činnosti regionálních studií nebo vysílání do zahraničí. Český rozhlas může šířit své vysílání v pásmu FM/VKV, systémem DAB+, v multiplexu veřejné služby (DVB-T2) a satelitem (DVB-S2). Kvůli zpřístupnění veřejnoprávního vysílání co největšímu počtu posluchačů se má podílet i na rozvoji nových trendů v distribuci.

Zavoral podotkl, že obsah memoranda platí za nynějších legislativních a finančních podmínek, v nichž se nyní rozhlas nachází, a v době, kdy toto memorandum předkládá.

Ministr kultury a ředitel ČT podepsali memorandum o veřejné službě televize

Obdobné memorandum má i veřejnoprávní televize. Rada České televize ho schválila v polovině září. Ředitel České televize Hynek Chudárek podepsal memorandum s ministrem v úterý.

