Mince z megahry iDNES.cz jsou rozdány. Sbírání bylo náročné, řekla výherkyně

První cenu, zlatou minci v hodnotě víc než čtvrt milionu korun, si převzala Veronika Janská. „Bylo to náročné, ale sbírali jsme spolu s manželem a dali jsme to dohromady,“ uvedla výherkyně.

„Bylo to obrovské překvapení, vůbec jsem to nečekala. Když jsem to manželovi volala do práce, vůbec tomu nemohl uvěřit,“ popsala s tím, že si minci chtějí ponechat. „Asi bude střídavá péče,“ dodala.

Megahra probíhala po celý březen, kdy mohli čtenáři sbírat symboly mincí v článcích napříč rubrikami a zúčastnit se tak každodenního losování o ceny

„Rozhodli jsme se letos ocenit čtenáře iDNES.cz a poděkovat jim za to, že nás pravidelně čtou. A jako ideální nám přišlo dát jim nějakou cenu, ať už finanční nebo v podobě zlata,“ vysvětlil šéfredaktor iDNES.cz Matyáš Kaiser pozadí soutěže, v níž se rozdělovaly mezi čtenáře každý den peněžní prémie či zlaté mince.

„Protože víme, že inflace je, jaká je, rozhodli jsem jít právě cestou investičního zlata a ve spolupráci s Českou mincovnou jsme připravili ceny v hodnotě přes tři sta padesát tisíc korun včetně hlavní, čtvrtmilionové ceny,“ řekl dále Kaiser s tím, že cena zlata stále stoupá, takže je to v dnešní době dobrá investice.

„Velmi nás potěšilo, jaký zájem hra vyvolala, protože se jí pravidelně účastnily tisíce čtenářů, kteří po celý měsíc sbírali při čtení článků mince,“ doplnil.

A na závěr dobrá zpráva pro ty, kterým se tentokrát při losování štěstí vyhnulo: protože ohlasy na hru byly tak pozitivní, chystá se portál iDNES.cz do konce roku uspořádat další megahru. Takže se můžete těšit na další zajímavé výhry.