Vlajková loď portfolia, zpravodajský deník MF DNES, zůstává nejčtenějším zpravodajským deníkem v České republice se 374 tisíci čtenáři na vydání. Bezplatný deník Metro dlouhodobě potvrzuje silnou pozici zdarma distribuovaného titulu se zásahem 284 tisíc čtenářů.
Magazín DNES roste ve čtenosti na 410 tisíc čtenářů na vydání a patří mezi nejúspěšnější magazíny na českém trhu. Pondělní magazín Ona DNES oslovuje 195 tisíc čtenářů, sobotní Víkend DNES čte 189 tisíc čtenářů a přílohu Lidové noviny Orientace ve stejný den 112 tisíc čtenářů. Segment pak doplňuje páteční Speciál DNES se 108 tisíci čtenáři.
Silnou pozici mezi zpravodajskými a publicistickými tituly výzkum potvrdil u týdeníku TÉMA se 178 tisíci čtenáři na vydání. Mezi společenskými časopisy nadále patří k nejsilnějším titulům Rytmus života s 248 tisíci čtenáři, Pestrý svět se 137 tisíci čtenáři a Rytmus života RETRO se 129 tisíci čtenáři.
Dlouhodobým lídrem mezi programovými časopisy zůstává TV Max, který si oblíbilo 380 tisíc čtenářů na vydání. Silnou pozici potvrzují také Týdeník Televize se 148 tisíci čtenáři, TV Plus 14 se 115 tisíci čtenáři a TV Revue se 100 tisíci čtenáři.
MAFRA dlouhodobě patří i mezi nejsilnější hráče v segmentu ženských titulů. Chvilka pro tebe oslovuje 242 tisíc čtenářů, Napsáno životem 151 tisíc a Tina 141 tisíc čtenářů. Rostoucí zájem čtenářek potvrzuje také Čas na lásku se čteností 93 tisíc.
U lifestylových časopisů pro ženy vede Žena a život se čteností, která vzrostla na 220 tisíc. Cosmopolitan roste na 142 tisíc čtenářů, Harper’s Bazaar na 88 tisíc čtenářů. Stylový magazín ESPRIT oslovuje téměř 70 tisíc čtenářů.
Výrazné postavení má mediální skupina také v kategorii časopisů o vaření a volnočasových titulů. Titul Chvilka v kuchyni vyhledává 132 tisíc čtenářů a Chvilka pro luštění v segmentu křížovek a soutěží oslovuje 181 tisíc čtenářů.