Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Media projekt: Tištěné tituly vydavatelství MAFRA oslovují na 2,5 milionu čtenářů

Autor:
  13:00
Aktuální výsledky výzkumu čtenosti Media projekt za roční období končící 1. čtvrtletím 2026 potvrzují, že mediální skupina MAFRA si i nadále drží vedoucí postavení na českém trhu. Její tištěné tituly oslovují celkem 2,48 milionu čtenářů.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Vlajková loď portfolia, zpravodajský deník MF DNES, zůstává nejčtenějším zpravodajským deníkem v České republice se 374 tisíci čtenáři na vydání. Bezplatný deník Metro dlouhodobě potvrzuje silnou pozici zdarma distribuovaného titulu se zásahem 284 tisíc čtenářů.

Magazín DNES roste ve čtenosti na 410 tisíc čtenářů na vydání a patří mezi nejúspěšnější magazíny na českém trhu. Pondělní magazín Ona DNES oslovuje 195 tisíc čtenářů, sobotní Víkend DNES čte 189 tisíc čtenářů a přílohu Lidové noviny Orientace ve stejný den 112 tisíc čtenářů. Segment pak doplňuje páteční Speciál DNES se 108 tisíci čtenáři.

Výsledky MAFRA během ZOH 2026: Rekordní zásah 157 milionů a organický růst o tisíce procent

Silnou pozici mezi zpravodajskými a publicistickými tituly výzkum potvrdil u týdeníku TÉMA se 178 tisíci čtenáři na vydání. Mezi společenskými časopisy nadále patří k nejsilnějším titulům Rytmus života s 248 tisíci čtenáři, Pestrý svět se 137 tisíci čtenáři a Rytmus života RETRO se 129 tisíci čtenáři.

Dlouhodobým lídrem mezi programovými časopisy zůstává TV Max, který si oblíbilo 380 tisíc čtenářů na vydání. Silnou pozici potvrzují také Týdeník Televize se 148 tisíci čtenáři, TV Plus 14 se 115 tisíci čtenáři a TV Revue se 100 tisíci čtenáři.

Media projekt: Čtenost tištěných titulů MAFRA loni rostla ve všech segmentech

MAFRA dlouhodobě patří i mezi nejsilnější hráče v segmentu ženských titulů. Chvilka pro tebe oslovuje 242 tisíc čtenářů, Napsáno životem 151 tisíc a Tina 141 tisíc čtenářů. Rostoucí zájem čtenářek potvrzuje také Čas na lásku se čteností 93 tisíc.

U lifestylových časopisů pro ženy vede Žena a život se čteností, která vzrostla na 220 tisíc. Cosmopolitan roste na 142 tisíc čtenářů, Harper’s Bazaar na 88 tisíc čtenářů. Stylový magazín ESPRIT oslovuje téměř 70 tisíc čtenářů.

MAFRA ukázala sílu digitálu. Zprávy z MS v krasobruslení doručila milionům fanoušků

Výrazné postavení má mediální skupina také v kategorii časopisů o vaření a volnočasových titulů. Titul Chvilka v kuchyni vyhledává 132 tisíc čtenářů a Chvilka pro luštění v segmentu křížovek a soutěží oslovuje 181 tisíc čtenářů.

Vstoupit do diskuse
Témata: časopis, projekt

S nemocí jsem ztratil zábrany, prozrazuje Topolánek. A chystá svůj poslední výstřel

Nejčtenější

Idylka v Osvětimi. Nafotil rozjívené esesáky, jeho album ukázalo banalitu zla

Nacističtí důstojníci SS a pracovnice spojovací služby pózují na dřevěném mostě...

Na první pohled obyčejná momentka z výletu přátel, ve skutečnosti svědectví z nitra Osvětimi. Album esesáka Karla Höckera ukazuje bezstarostné chvíle těch, kteří se podíleli na masovém vraždění, a...

Soud zveřejnil Epsteinova slova zapsaná do bloku krátce před sebevraždou

Americký finančník a sexuální delikvent Jeffrey Epstein

Federální soudce ve středu zveřejnil dokument považovaný za poznámku, kterou Jeffrey Epstein napsal před svou sebevraždou v roce 2019. Někdejší finančník a odsouzený sexuální delikvent v ní uvádí, že...

Oblečená pro nástupnictví. Dcera Kim Čong-una vysílá vzkaz jako módní ikona

Severokorejský vůdce Kim Čong-un se svou dcerou se účastní přehlídky v...

Kim Ču-e, dcera severokorejského lídra Kim Čong-una, nosí často stejné oblečení jako její otec. Její módní vkus zřejmě diktuje režim, aby ji připravil na roli nástupkyně. Její oděvy jsou zpravidla...

OBRAZEM: Za půl roku otevíráme. Takhle to dnes vypadá v nové brněnské aréně

Budovaná Arena Brno v areálu brněnského výstaviště zachycená na snímku z 6....

Zvenku už se nová brněnská aréna pro 13 tisíc diváků rýsuje prakticky do své finální podoby, ostatně její dokončení se neúnavným tempem blíží. Redakce iDNES.cz nyní exkluzivně nahlédla i dovnitř, jak...

Pentagon zveřejnil další dosud utajovaná videa a fotky UFO i z nejnovější doby

Pentagon zveřejnil fotografii toho, co nazval nevyřešenou zprávou o...

Pentagon v pátek začal zveřejňovat další dosud utajované soubory týkající se neidentifikovaných létajících objektů (UFO) a vzdušných jevů (UAP). Jedná tak na příkaz prezidenta Donalda Trumpa.

Schillerová představuje nové Dluhopisy republiky. Budou ve třech verzích

Přímý přenos
Ministryně financí Alena Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. (14....

Ministryně financí Alena Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. Od června budou k mání ve třech podobách, vláda jejich zavedením plní podle ministryně svůj slib. „O české státní dluhopisy...

14. května 2026  12:30,  aktualizováno  13:04

RECENZE: Fanouškovské uspokojení. Dokument o Iron Maiden se vyhýbá temným chvílím

Premium
Snímek z dokumentu Iron Maiden: Burning Ambition

Pět desetiletí už na hudební scéně působí britská heavy metalová kapela Iron Maiden. Celovečerní dokumentární snímek Iron Maiden: Burning Ambition mapuje její kariéru s vrcholy, pády, emotivními...

14. května 2026

Maduro je v USA na cele s osmnácti vězni, čte Bibli a učí se anglicky

Soudní kresba zachycující Nicoláse Madura u soudu v New Yorku (5. ledna 2026)

Venezuelský exprezident Nicolás Maduro, jehož začátkem ledna unesly americké jednotky a který čelí v USA obvinění z narkoterorismu, sdílí v New Yorku vězeňskou celu s 18 dalšími vězni. Pravidelně...

14. května 2026

Media projekt: Tištěné tituly vydavatelství MAFRA oslovují na 2,5 milionu čtenářů

Ilustrační snímek

Aktuální výsledky výzkumu čtenosti Media projekt za roční období končící 1. čtvrtletím 2026 potvrzují, že mediální skupina MAFRA si i nadále drží vedoucí postavení na českém trhu. Její tištěné tituly...

14. května 2026

Kyjev čelil masivnímu nočnímu útoku. Na město dopadly ruské drony a střely

Sledujeme online
Následky ruského útoku na ukrajinský Kyjev. (14. května 2026)

Ukrajinské hlavní město Kyjev čelilo masivnímu nočnímu útoku ruských střel a dronů, který si vyžádal nejméně pět mrtvých a 40 zraněných. Po dalších deseti se pátrá. Místní činitelé informovali o...

14. května 2026  7:53,  aktualizováno  12:53

Ficův ministr Blanár odsoudil údery Ruska u hranice Ukrajiny se Slovenskem

Slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár (10. září 2025)

Slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár odsoudil středeční a čtvrteční útoky Ruska na Ukrajinu, které zasáhly i západní části této země, kde žije početná slovenská menšina. Slovenská opozice dříve...

14. května 2026  12:08,  aktualizováno  12:42

Kamion překážel autobusu v křižovatce, řidiči se porvali přes stažené okénko

ilustrační snímek

Nevšedním případem ublížení na zdraví se zabývají policisté ze Zábřehu na Šumpersku. Vyšetřují následky incidentu, kdy se přímo na křižovatce porvali řidiči kamionu a autobusu. Zraněný kamioňák musel...

14. května 2026  12:37

Drama při pátrání po lupiči. Na policejního psa v akci zaútočilo divoké prase

Divočák napadl služebního psa Maca. Ten musel okamžitě na operaci.

Pátrání po pachateli vloupání na benzinovou stanici na Klatovsku se málem stalo osudným pro policejní psa. Na vycvičené zvíře totiž zaútočilo divoké prase a odhodilo ho několik metrů na železniční...

14. května 2026  12:28

Ať Česko uzná, že vyhnání Němců bylo bezpráví, chtějí Okamurovi spojenci z AfD

Poslankyně AfD Martina Kempfová (27. února 2026)

Česko by mělo konečně uznat, že vyhnání sudetských Němců a s ním spojené utrpení bylo bezprávím. Obavy některých českých politiků, že sudetští Němci chtějí měnit majetkové poměry v Česku, jsou ale...

14. května 2026  12:26

V Rakousku pátrají po řidiči auta s českou registračkou. Srazil policistu a utekl

ilustrační snímek

Rakouská policie pátrá po uprchlém řidiči auta s českou registrační značkou, který ve středu ve spolkové zemi Korutansko během kontroly srazil policistu na motorce, a vážně ho zranil. Ve voze, ve...

14. května 2026  12:14

Válka s Íránem sužuje Malawi. Farmářům dochází hnojiva, hrozí hladová sezona

Bez dostatku hnojiv hrozí v Malawi katastrofální neúroda a hlad. (14. května...

Uzavření Hormuzského průlivu kvůli válce s Íránem otřásá světovým trhem s palivy i hnojivy. Nejtvrději dopadá na chudé země závislé na dovozu, zejména východoafrickou republiku Malawi, kde malí...

14. května 2026  12:13

Mediální výbor zrušil svou výzvu Klempířovi, ať stáhne zákon o médiích

Ministr kultury Oto Klempíř přichází na schůzi vlády, která projedná mimo jiné...

Sněmovní mediální výbor ve čtvrtek zrušil hlasy koalice svou dřívější výzvu ministru kultury Otu Klempířovi (za Motoristy), aby stáhl z připomínkového řízení návrh zákona o médiích veřejné služby....

14. května 2026  12:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.