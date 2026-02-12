Media projekt: Čtenost tištěných titulů MAFRA loni rostla ve všech segmentech

Autor:
  14:28
Tištěné tituly vydavatelství MAFRA si podle nejnovějších výsledků výzkumu Media projekt za rok 2025 drží silnou pozici na trhu. Čtenost roste tištěným titulům MAFRA v každém segmentu.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Jiří Benák, iDNES.cz

Vlajková loď portfolia vydavatelství, MF DNES, zůstává podle aktuálních výsledků průzkumu nejčtenějším zpravodajským deníkem v České republice se čteností rostoucí na 367 tisíc čtenářů na vydání.

K tomuto výsledku významně přispívají také vkládané magazíny. O čtvrteční Magazín DNES+TV se zajímá na 390 tisíc čtenářů na vydání, Ona DNES oslovuje 206 tisíc čtenářů, výrazný růst zaznamenává Víkend DNES s nárůstem na 190 tisíc čtenářů i Orientace LN posilující svou pozici o 12 % na 109 tisíc čtenáři.

Bezplatný deník Metro si dlouhodobě drží pozici nejčtenějšího deníku v Praze a celostátně oslovuje 280 tisíc čtenářů na vydání.

MAFRA ovládla české sociální sítě. 6,9 miliardy views za rok 2025

Silnou pozici v segmentu zpravodajsko-publicistických týdeníků potvrzuje časopis TÉMA, jehož čtenost dosahuje 177 tisíc čtenářů, což znamená růst o 10 %. Mezi společenskými časopisy nadále roste Rytmus života na 248 tisíc čtenářů i Rytmus života Retro se 140 tisíci čtenáři. Portfolio v tomto segmentu doplňuje Pestrý svět se čteností 137 tisíc.

V lifestylovém segmentu pro ženy vede Žena a život se 197 tisíci čtenáři. Zájem čtenářů zaznamenává Cosmopolitan, který dosahuje 135 tisíc čtenářů, a Harper’s Bazaar s 84 tisíci čtenáři. Významně se do výsledků zapisuje také stylový magazín ESPRIT, jehož čtenost činí 77 tisíc čtenářů.

MF DNES zůstává nejčtenějším zpravodajským deníkem v Česku

Výrazně silná je MAFRA také v segmentu titulů pro ženy. Chvilka pro tebe patří dlouhodobě k nejčtenějším s 236 tisíci čtenáři, Tina roste na 143 tisíc a Napsáno životem na 136 tisíc čtenářů. Segment dále doplňuje Čas na lásku se čteností 84 tisíc.

Dlouhodobým lídrem mezi programovými časopisy zůstává TV Max, který čte 392 tisíc čtenářů na vydání. Posilují i další tituly – Týdeník Televize dosahuje 141 tisíc čtenářů a rostl o 10 tisíc, TV Plus 14 má 108 tisíc a TV Revue 98 tisíc čtenářů.

