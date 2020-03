Karanténa posadila Čechy k televizi, rádiu a webům, ukázal průzkum

13:00 , aktualizováno 13:00

Společnost Median se v projektu adMeter zaměřila na mediální konzumaci Čechů během opatření proti šíření koronaviru. Zjistila, že v týdnu od 16. do 22. března nebyl v zemi v podstatě člověk, který by denně alespoň na chvíli nepřišel do kontaktu s televizí, rozhlasem, webovými stránkami či mobilními aplikacemi.