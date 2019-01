Senioři sdílejí fake news častěji než mladí, ukázal průzkum

Studie se zúčastnilo 3 500 tisíce respondentů a výzkumníci se zaměřili na chování uživatelů internetu před a po amerických prezidentských volbách v roce 2016. Majitelé facebookových účtů byli vyzváni k nainstalování aplikace ke sdílení dat, k čemuž dala souhlas téměř polovina účastníků průzkumu. Vědci pak sledovali, jaké články uživatelé sdíleli a porovnávali je se seznamy fake news.

Sdílení fake news bylo napříč všemi věkovými kategoriemi celkem vzácné. Alespoň jeden odkaz z dezinformačních webů zasdílelo jen 8,5 % respondentů. Znatelně více šířili hoaxy starší uživatelé: ve věku nad 65 let tak učinilo 11 %, zatímco ve věku od 18 do 29 let jen tři procenta. Lidé nad 65 let sdíleli dvakrát více fake news než ti ve věku od 45 do 65 let a téměř sedmkrát více než nejmladší sledovaná skupina ve věku od 18 do 29 let, cituje z výsledků průzkumu server MediaGuru.

Příčinami může být podle vědců nižší digitální gramotností lidí, kteří se s internetem setkali ve vyšším věku, nebo slábnoucí paměť. K šíření fake news může přispět i jednotný design zasdílených článků na Facebooku.

Jiný průzkum ukázal, že senioři ve věku nad 65 let jsou nejaktivnějšími šiřiteli e-mailového spamu, ať již pravdivého či nepravdivého. S přibývajícím věkem uživatelé šíří spam podstatně více než uživatelé mladší.