Zvýšení čtenosti je v souladu s růstem prodaného nákladu MF DNES ve stejném období. Ve srovnání se všemi deníky MF DNES posiluje i v jednotlivých krajích a je nově nejčtenějším deníkem v sedmi z nich, uvedla MAFRA v tiskové zprávě.
Deník doplňuje řada magazínů: Magazín DNES+TV se 403 tisíci čtenářů (nárůst čtenosti o 5 %), Ona DNES s 211 tisíci čtenářů (nárůst o 7 %), Speciál DNES se 117 tisíci čtenářů, Víkend DNES se 189 tisíci čtenářů a Lidové noviny ORIENTACE se čteností 93 tisíc.
Novým titulem v měření je měsíčník ESPRIT s 93 tisíci čtenáři, který posiluje pozici MAFRA v segmentu lifestylových časopisů pro ženy. Magazín se vkládá obvykle každé první úterý v měsíci do MF DNES a poté se dostává do volného prodeje.
|
Ticketportal mění majitele. Od Mafry ho získala společnost AS Piletilevi PLG
Metro, bezplatně distribuovaný deník, je v Praze dlouhodobě nejčtenější a celostátně oslovuje 281 tisíc čtenářů na vydání.
V segmentu zpravodajsko-publicistických týdeníků zůstává TÉMA oblíbenou volbou čtenářů a jeho čtenost roste o 2 % na 145 tisíc.
Silné výsledky zaznamenávají v průzkumu i společenské tituly: Rytmus života (254 tisíc čtenářů), Rytmus života RETRO (131 tisíc čtenářů) a Pestrý svět (138 tisíc čtenářů)
Důležité postavení si drží i programové časopisy. TV Max (416 tisíc čtenářů) je nejčtenější v tomto segmentu. Přízeň čtenářů si drží i Týdeník Televize (117 tisíc), TV Plus 14 (106 tisíc) a TV Revue (85 tisíc).
I tituly pro ženy patří k silným pilířům portfolia: Chvilka pro tebe (265 tisíc čtenářů), Tina (153 tisíc čtenářů) a Napsáno životem (135 tisíc čtenářů).
|
Soutěž Czech Nature Photo zná vítěze, cenu má i MAFRA
V segmentu lifestylových časopisů pro ženy vede dlouhodobě Žena a život (188 tisíc), následují Cosmopolitan (122 tisíc), ESPRIT (93 tisíc) a Harper’s Bazaar (72 tisíc).
MAFRA nadále zůstává významným hráčem i v segmentech titulů o vaření, křížovkách a soutěžích.