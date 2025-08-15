MF DNES zůstává nejčtenějším zpravodajským deníkem v Česku

Tiskové tituly mediální skupiny MAFRA dosahují celkové čtenosti 2,5 milionu čtenářů na vydání. Vyplývá to z aktuálních výsledků národního výzkumu čtenosti Media projekt za 3. čtvrtletí 2024 až 2. čtvrtletí tohoto roku. MF DNES zůstává nejčtenějším zpravodajským deníkem v Česku s 369 tisíci čtenáři na vydání a jako jedinému deníku na zdejším trhu se čtenost oproti výsledkům před čtvrt rokem zvýšila.
(Ilustrační snímek)

(Ilustrační snímek) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Zvýšení čtenosti je v souladu s růstem prodaného nákladu MF DNES ve stejném období. Ve srovnání se všemi deníky MF DNES posiluje i v jednotlivých krajích a je nově nejčtenějším deníkem v sedmi z nich, uvedla MAFRA v tiskové zprávě.

Deník doplňuje řada magazínů: Magazín DNES+TV se 403 tisíci čtenářů (nárůst čtenosti o 5 %), Ona DNES s 211 tisíci čtenářů (nárůst o 7 %), Speciál DNES se 117 tisíci čtenářů, Víkend DNES se 189 tisíci čtenářů a Lidové noviny ORIENTACE se čteností 93 tisíc.

Novým titulem v měření je měsíčník ESPRIT s 93 tisíci čtenáři, který posiluje pozici MAFRA v segmentu lifestylových časopisů pro ženy. Magazín se vkládá obvykle každé první úterý v měsíci do MF DNES a poté se dostává do volného prodeje.

Ticketportal mění majitele. Od Mafry ho získala společnost AS Piletilevi PLG

Metro, bezplatně distribuovaný deník, je v Praze dlouhodobě nejčtenější a celostátně oslovuje 281 tisíc čtenářů na vydání.

V segmentu zpravodajsko-publicistických týdeníků zůstává TÉMA oblíbenou volbou čtenářů a jeho čtenost roste o 2 % na 145 tisíc.

Silné výsledky zaznamenávají v průzkumu i společenské tituly: Rytmus života (254 tisíc čtenářů), Rytmus života RETRO (131 tisíc čtenářů) a Pestrý svět (138 tisíc čtenářů)

Důležité postavení si drží i programové časopisy. TV Max (416 tisíc čtenářů) je nejčtenější v tomto segmentu. Přízeň čtenářů si drží i Týdeník Televize (117 tisíc), TV Plus 14 (106 tisíc) a TV Revue (85 tisíc).

I tituly pro ženy patří k silným pilířům portfolia: Chvilka pro tebe (265 tisíc čtenářů), Tina (153 tisíc čtenářů) a Napsáno životem (135 tisíc čtenářů).

Soutěž Czech Nature Photo zná vítěze, cenu má i MAFRA

V segmentu lifestylových časopisů pro ženy vede dlouhodobě Žena a život (188 tisíc), následují Cosmopolitan (122 tisíc), ESPRIT (93 tisíc) a Harper’s Bazaar (72 tisíc).

MAFRA nadále zůstává významným hráčem i v segmentech titulů o vaření, křížovkách a soutěžích.

Češi se vyhýbají spermobankám, rodí se děti na dobré slovo, upozorňuje režisérka

Vysíláme

Režisérka Eva Tomanová ve svém novém dokumentárním seriálu Sperminátoři zkoumá fenomén darování spermatu „na dobré slovo“ – tedy mimo oficiální systém reprodukčních klinik. V Rozstřelu mluví o...

15. srpna 2025

Babiš byl ve střetu zájmů, řekl Výborný. Začne od Agrofertu vymáhat dotace

Ministerstvo zemědělství bude vymáhat dotace, jenž získal holding Agrofert v období, kdy byl jeho koncovým vlastníkem předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Někdejší premiér byl tedy ze své pozice ve...

15. srpna 2025  9:56

