MF DNES vede mezi zpravodajskými deníky, TV Max mezi programovými tituly

Vlajková loď portfolia deník MF DNES zůstává nejčtenějším zpravodajským celostátním deníkem se čteností 360 tisíc čtenářů na vydání. Bezplatný deník Metro oslovuje 286 tisíc čtenářů.
Zájem o Magazín DNES + TV podle průzkumu výrazně vzrostl na 442 tisíc čtenářů na vydání a patří mezi nejčtenější magazíny na českém trhu. Vkládané magazíny dále doplňují Víkend DNES se 191 tisíci čtenářů a Ona DNES se 171 tisíci čtenářů.
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Media projekt: Tituly MAFRA oslovují 2,5 milionu čtenářů. MF DNES zůstává na špici
MAFRA drží silnou pozici i v segmentu ženských časopisů. Chvilka pro tebe oslovuje 243 tisíc čtenářů, Napsáno životem 159 tisíc, Tina 153 tisíc a Čas na lásku 103 tisíc čtenářů. Čtenost časopisů Tina i Čas na lásku rostou. V lifestylové kategorii patří k nejčtenějším titulům Žena a život s 208 tisíci čtenářů.
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MAFRA potvrzuje rostoucí zájem o komplexní digitální komunikaci
Přízeň čtenářů si drží také týdeník TÉMA se 174 tisíci čtenářů a společenský magazín Rytmus života s 251 tisíci čtenářů.
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Přijímačky na střední školy krok za krokem. MAFRA spouští nový vzdělávací web
Své pozice si drží i programové magazíny. TV Max dosahuje na 388 tisíc čtenářů na vydání a zůstává nejčtenějším titulem ve své kategorii. Segment dále podporují Týdeník Televize se 148 tisíci, TV Plus 14 se 118 tisíci a TV Revue se 100 tisíci čtenářů.