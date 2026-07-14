Edukační program „Máš to spočítaný?“, který právě startuje, provází stejnojmenná komunikační kampaň. Tu pro ČBA vytvořila agentura Svengali Communications.
„Místo i vizuální zpracování jsme zvolili záměrně tak, aby kampaň vyvolala pozornost a přiměla lidi přemýšlet, co za sdělením stojí. Claim ‚Máš to spočítaný?‘ pracuje s dvojsmyslem, který má na první pohled znejistit, ale zároveň otevřít téma, které se týká každého z nás,“ vysvětlil vedoucí komunikace České bankovní asociace Radek Šalša.
„Použitý symbol není kříž, ale znaménko plus. Spolu s claimem jde o výzvu k připojení se k našemu edukačnímu programu. Tento formát kampaně jsme zvolili záměrně, abychom už v počátku vyvolali diskusi a následně získanou pozornost přesměrovali k vlastní vzdělávací části,“ doplnila Markéta Dvořáčková, managing partner Svegali Communications.
Kampaň je plánovaná jako dlouhodobá. Jejím hlavním nosičem je stejnojmenná webová platforma, probíhat bude i na sociálních sítích a formou klasického PR, pomáhat ji budou vybraní influenceři specializovaní na finance – „finfluenceři“ a výrazné osobnosti finančního i veřejného života, které budou motivovat lidi k zajištění na stáří.
|
Záhadná reklama u krematoria: Billboardy bez loga mají podle experta jasný cíl
Data České bankovní asociace totiž ukazují, že problém není v tom, že by lidé o důchodu nepřemýšleli. Neumí si ale spočítat, jak na tom v budoucnu budou a neví, co pro zabezpečení na stáří udělat.
„Výsledky našeho čerstvého průzkumu finanční gramotnosti ukazují důležitý paradox. Lidé si často myslí, že jejich finanční znalosti jsou dostačující, ale ve chvíli, kdy mají rozhodovat o dlouhodobém spoření, investicích nebo přípravě na důchod, řada z nich tápe. U penze přitom nestačí obecné přesvědčení, že ‚nějak to bude‘. Potřebujeme, aby si lidé dokázali svou situaci konkrétně spočítat – kolik budou potřebovat, kolik jim může chybět a co s tím mohou dělat. Právě proto vznikl projekt Máš to spočítaný?,“ doplnil Šalša.
Dodal, že cílem programu je dostat lidi ke konkrétním krokům, které mohou začít řešit už teď.
|
Mladí mají pocit, že financím rozumějí. Ale patří k rizikovým skupinám, říká expertka
Na platformě Máš to spočítaný? lidé najdou potřebné kalkulačky a další nástroje pro zodpovězení nejdůležitějších otázek.
„Tato forma edukace nebyla zvolena náhodou, ale na základě dat z průzkumu. Ten ukázal, že lidé nejvíce důvěřují praktickým a srozumitelným nástrojům. Mezi nejdůvěryhodnější internetové zdroje informací o financích patří kalkulačky na webových stránkách bank, kterým důvěřují zhruba dvě třetiny lidí,“ uzavřel Šalša.