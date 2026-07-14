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Záhadná reklama u krematoria má vysvětlení. ČBA spustila kampaň o důchodech

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  9:30

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V okolí pražského motolského krematoria se před několika dny objevily billboardy s heslem: Máš to spočítaný a symbolem kříže | foto: iDNES.cz

Billboardy s heslem: Máš to spočítaný?, které se minulý týden objevily v okolí pražského motolského krematoria už mají vysvětlení. Šlo o začátek reklamní kampaně na edukační program České bankovní asociace (ČBA), který je určen pro lidi ve věku 45+. Chce jim ukázat, jak se připravit na důchod bez zbytečných finančních starostí.

Edukační program „Máš to spočítaný?“, který právě startuje, provází stejnojmenná komunikační kampaň. Tu pro ČBA vytvořila agentura Svengali Communications.

„Místo i vizuální zpracování jsme zvolili záměrně tak, aby kampaň vyvolala pozornost a přiměla lidi přemýšlet, co za sdělením stojí. Claim ‚Máš to spočítaný?‘ pracuje s dvojsmyslem, který má na první pohled znejistit, ale zároveň otevřít téma, které se týká každého z nás,“ vysvětlil vedoucí komunikace České bankovní asociace Radek Šalša.

„Použitý symbol není kříž, ale znaménko plus. Spolu s claimem jde o výzvu k připojení se k našemu edukačnímu programu. Tento formát kampaně jsme zvolili záměrně, abychom už v počátku vyvolali diskusi a následně získanou pozornost přesměrovali k vlastní vzdělávací části,“ doplnila Markéta Dvořáčková, managing partner Svegali Communications.

Kampaň je plánovaná jako dlouhodobá. Jejím hlavním nosičem je stejnojmenná webová platforma, probíhat bude i na sociálních sítích a formou klasického PR, pomáhat ji budou vybraní influenceři specializovaní na finance – „finfluenceři“ a výrazné osobnosti finančního i veřejného života, které budou motivovat lidi k zajištění na stáří.

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Data České bankovní asociace totiž ukazují, že problém není v tom, že by lidé o důchodu nepřemýšleli. Neumí si ale spočítat, jak na tom v budoucnu budou a neví, co pro zabezpečení na stáří udělat.

„Výsledky našeho čerstvého průzkumu finanční gramotnosti ukazují důležitý paradox. Lidé si často myslí, že jejich finanční znalosti jsou dostačující, ale ve chvíli, kdy mají rozhodovat o dlouhodobém spoření, investicích nebo přípravě na důchod, řada z nich tápe. U penze přitom nestačí obecné přesvědčení, že ‚nějak to bude‘. Potřebujeme, aby si lidé dokázali svou situaci konkrétně spočítat – kolik budou potřebovat, kolik jim může chybět a co s tím mohou dělat. Právě proto vznikl projekt Máš to spočítaný?,“ doplnil Šalša.

Dodal, že cílem programu je dostat lidi ke konkrétním krokům, které mohou začít řešit už teď.

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Na platformě Máš to spočítaný? lidé najdou potřebné kalkulačky a další nástroje pro zodpovězení nejdůležitějších otázek.

„Tato forma edukace nebyla zvolena náhodou, ale na základě dat z průzkumu. Ten ukázal, že lidé nejvíce důvěřují praktickým a srozumitelným nástrojům. Mezi nejdůvěryhodnější internetové zdroje informací o financích patří kalkulačky na webových stránkách bank, kterým důvěřují zhruba dvě třetiny lidí,“ uzavřel Šalša.

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