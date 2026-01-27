MAFRA ovládla české sociální sítě. 6,9 miliardy views za rok 2025

Ivana Vaňkátová
  10:12
Digitální transformace skupiny MAFRA nabrala v uplynulém roce mimořádné tempo a výsledky na sociálních sítích to potvrzují. Čísla za rok 2025 mluví jasně: 6,9 miliardy views a přes 122 milionů interakcí. Ekosystém 22 značek dnes generuje reálný mediální výkon, který z MAFRY činí jednoho z nejsilnějších hráčů určujících trendy v českém digitálním prostoru.
Úspěšnou strategii Mafry na sociálních sítích potvrzují data za rok 2025.

Sociální sítě se v rámci portfolia skupiny MAFRA vyvinuly v plnohodnotné médium s vlastním unikátním životem. Už nejde jen o doplňkový kanál pro sdílení obsahu z webů, ale o klíčovou součást mediálního ekosystému. MAFRA na tuto změnu zareagovala s jasnou strategií, která ze skupiny během necelých osmnácti měsíců udělala lídra digitálního a sociálního progresu na českém trhu.

Síla v číslech: téměř 7 miliard views

Statistiky výkonu za rok 2025 ukazují fascinující realitu. Obsah značek skupiny MAFRA doručil celkem 6 929 031 740 content views. Pro představu o síle tohoto výkonu: pouze zlomek z tohoto čísla (209 milionů) tvořila placená podpora. Drtivá většina miliardového zásahu byla generována čistě organicky.

„Za poslední rok jsme na sociálních sítích MAFRY napříč všemi brandy vygenerovali přes 6,9 miliardy views a více než 122 milionů interakcí. Publikovali jsme téměř 84 tisíc příspěvků. To nejsou jen čísla do prezentace. To je reálný mediální výkon, který dnes patří k nejsilnějším na českém trhu,“ říká Nikola Vangeli, ředitel marketingu mediální skupiny MAFRA.

Koláž MAFRA

Ekosystém, který diktuje tempo

Strategie nestojí na jednom virálním profilu, ale na synergii 22 aktivních značek. iDNES.cz, ÓČKO nebo Rádio Impuls dnes patří k nejvýkonnějším hráčům ve svých kategoriích, a to zejména díky schopnosti vyvolat interakci u publika.

„Síla skupiny MAFRA není v jednom virálním profilu, ale v celém portfoliu. Dnes pracujeme s 22 aktivními brandy na sociálních sítích a naše výhoda je nejen jejich diverzita, ale i systematické propojování. Právě díky spolupráci napříč portfoliem dokážeme tenhle výkon dál posilovat,“ vysvětluje Eliška Herciková, šéfka týmu sociálních sítí.

Koláž MAFRA

Sociální sítě MAFRA představují jasný přínos pro klienty

MAFRA dnes k sociálním sítím přistupuje jako k samostatnému distribučnímu kanálu s přesně měřitelnými výsledky. Pro mnohé značky v portfoliu jsou sítě vůbec prvním kontaktem s uživatelem a stále častěji i hlavním nositelem výkonu. Tento trend se přirozeně odráží i v obchodní strategii.

„Sociální sítě rozvíjíme jako plnohodnotný mediální kanál s jasně definovanými a měřitelnými výsledky. Klientům poskytujeme integrovaný přístup zahrnující strategii, kreativní koncept, vlastní produkci i efektivní distribuci k milionům reálných uživatelů. Výsledkem je prostředí s vysokou mírou zapojení publika, rostoucí počet úspěšných kampaní i nová poptávka ze strany klientů, kteří v našich sociálních sítích vidí jasný byznysový přínos,“ uzavírá obchodní ředitel MAFRY David Korn.

MAFRA tak v roce 2026 jasně ukazuje, že budoucnost médií leží v chytrém ekosystému platforem, které dokážou v reálném čase určovat, co lidé v Česku sledují, sdílejí a čím žijí.

Rok 2025 na sociálních sítích MAFRY:

  • Zobrazení obsahu: 6,9 miliardy views
  • Celkové interakce: 122 milionů
  • Publikované příspěvky: více než 83 tisíc
  • Podíl organiky: Přes 96 % (placené views tvořily jen 209 milionů)
  • Aktivní značky: 22 brandů v ekosystému
