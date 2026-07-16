Vedle velkých celostátních značek přitom stále častěji využívají sociální sítě MAFRY také regionální firmy a instituce, které oceňují možnost přesného geografického cílení kampaní až na úroveň jednotlivých krajů.
Mezi obchodně nejúspěšnější projekty prvního pololetí patřily kampaně navázané na nejvýznamnější sportovní události letošního roku. Mimořádný zájem klientů zaznamenaly především kampaně spojené se zpravodajstvím ze zimních olympijských her v Miláně a Cortině, mistrovství světa v ledním hokeji a mistrovství světa ve fotbale. Vedle sportovních kampaní zaznamenala MAFRA výrazný růst zájmu také o náborové kampaně a regionálně cílenou komunikaci.
Sociální sítě už nejsou jen doplňkem kampaní
Největší zájem klienti dlouhodobě projevují o kampaně na značkách iDNES.cz, eMimino, Expres, Lidovky.cz, Metro a dalších titulech mediální skupiny MAFRA. Významně roste také podíl videí, reels, stories a obsahových kampaní připravovaných na míru jednotlivým zadavatelům.
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„Výsledky prvního pololetí potvrzují, že sociální sítě už dávno nejsou jen doplňkem mediálních kampaní. Staly se plnohodnotnou součástí marketingových strategií našich klientů. Těší mě, že se nám podařilo vybudovat obchodní model, který propojuje kvalitní redakční obsah, důvěryhodné mediální značky a výkon sociálních sítí do jednoho funkčního celku,“ říká obchodní ředitel a člen představenstva mediální skupiny MAFRA David Korn.
Mezi významné zadavatele social media kampaní v prvním pololetí patřily například společnosti Allegro, Budějovický Budvar, RegioJet, HC Sparta Praha, Mattoni 1873, Coca-Cola Česká republika, VISA nebo Pierre Fabre. MAFRA současně realizovala kampaně pro stovky dalších klientů z oblasti retailu, automotive, financí, cestovního ruchu, zdravotnictví, vzdělávání i veřejného sektoru.
Kulturní a společenské akce jako příležitost
Vedle sportovních událostí se MAFRA výrazně prosadila také v oblasti kulturních a hudebních akcí. Obchodní i obsahové týmy byly velmi aktivní během letošního Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary (KVIFF) i festivalu Beats for Love. Pro klienty připravily kampaně propojující sociální sítě, obsahový marketing i video.
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„Velké kulturní a společenské akce dnes představují jedinečnou příležitost pro tvorbu autentického obsahu. Během KVIFF i Beats for Love jsme připravili desítky kreativních výstupů, které klientům umožnily být součástí dění v reálném čase. Právě rychlost, kreativita a schopnost reagovat na aktuální události jsou jedním z důvodů, proč zájem o social media kampaně dlouhodobě roste,“ uvádí Head of Social Media mediální skupiny MAFRA Eliška Herciková.
Kampaně cílené na regiony
Fakta za první pololetí 2026
Významným trendem letošního roku je také rostoucí využívání regionálně cílených kampaní. Díky možnosti plánovat komunikaci na úrovni jednotlivých krajů mohou efektivně oslovovat své zákazníky nejen celostátní značky, ale i regionální obchodníci, developeři, vysoké školy, nemocnice, kulturní instituce nebo lokální zaměstnavatelé.
„Zadavatelé dnes stále častěji hledají partnera, který dokáže propojit obsah, sociální sítě, video i další digitální kanály do jednoho funkčního řešení. Právě komplexní kampaně přinášejí nejlepší výsledky z pohledu zásahu, zapojení uživatelů i obchodního efektu. Proto se soustředíme na další rozvoj produktů, které klientům umožní využívat celý potenciál digitální komunikace,“ popsal ředitel pro klíčové zákazníky Digital mediální skupiny MAFRA Ondřej Polášek.
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Významnou součástí letošního rozvoje je také projekt MAFRA Connect, který propojuje obsahová média, sociální sítě, kreativní služby, eventy i datové nástroje do jednoho obchodního řešení.
Ve druhém pololetí chce MAFRA navázat na pozitivní vývoj z prvních šesti měsíců roku a dále rozvíjet nové reklamní formáty, využití umělé inteligence a komplexní marketingová řešení pro své klienty.