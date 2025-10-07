„Digitální obchodní prostředí se dynamicky vyvíjí a je nezbytné pružně reagovat na potřeby klientů i uživatelů. V nové roli se chci zaměřit na další posílení našeho digitálního portfolia, rozvoj obchodních vztahů a hledání nových inovativních cest pro inzerenty,“ uvedl Ondřej Polášek.
V posledních pěti letech Polášek působil v Seznam.cz, kde vedl obchodní tým a podílel se na růstu reklamního byznysu. Předtím zastával roli obchodního ředitele online divize ve společnosti Mladá fronta a také působil na manažerských a ředitelských pozicích ve společnostech Camaieu a Marks & Spencer.
„Jsem rád, že do našeho týmu přichází zkušený profesionál, který dokáže propojit obchodní strategii s potřebami klíčových klientů a zároveň přinést nové impulzy do našeho digitálního byznysu. Ondřejova odbornost a schopnost budovat dlouhodobé vztahy budou velkým přínosem pro další rozvoj našich aktivit,“ připojil obchodní ředitel a člen představenstva mediální skupiny MAFRA David Korn.