MAFRA posiluje digitální byznys. Do online obchodu přišel Ondřej Polášek

MAFRA udělala další krok k posílení digitálních aktivit společnosti a k rozvoji obchodních příležitostí v online prostředí. Na pozici obchodního ředitele pro klíčové zákazníky Digital byl jmenován Ondřej Polášek. Přináší s sebou více než patnáctiletou manažerskou zkušenost z oblasti retailu a médií a silné obchodní zázemí.

Na pozici obchodního ředitele pro klíčové zákazníky Digital společnosti MAFRA nastoupil Ondřej Polášek. | foto: MAFRA

„Digitální obchodní prostředí se dynamicky vyvíjí a je nezbytné pružně reagovat na potřeby klientů i uživatelů. V nové roli se chci zaměřit na další posílení našeho digitálního portfolia, rozvoj obchodních vztahů a hledání nových inovativních cest pro inzerenty,“ uvedl Ondřej Polášek.

V posledních pěti letech Polášek působil v Seznam.cz, kde vedl obchodní tým a podílel se na růstu reklamního byznysu. Předtím zastával roli obchodního ředitele online divize ve společnosti Mladá fronta a také působil na manažerských a ředitelských pozicích ve společnostech Camaieu a Marks & Spencer.

Ředitelem marketingu mediálního domu MAFRA se stal Nikola Vangeli

„Jsem rád, že do našeho týmu přichází zkušený profesionál, který dokáže propojit obchodní strategii s potřebami klíčových klientů a zároveň přinést nové impulzy do našeho digitálního byznysu. Ondřejova odbornost a schopnost budovat dlouhodobé vztahy budou velkým přínosem pro další rozvoj našich aktivit,“ připojil obchodní ředitel a člen představenstva mediální skupiny MAFRA David Korn.

