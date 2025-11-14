Investiční skupina Kaprain uzavřela smlouvu o prodeji části mediální skupiny MAFRA

„V jednom z nejvýznamnějších tuzemských mediálních domů, tvořeném společnostmi Mafra a Londa, získá skupina Pavla Tykače po souhlasu regulatorních orgánů podíl 50 %. Do schválení transakce příslušnými úřady nebudeme poskytovat další komentáře,“ říká Miloslava Nováková, ředitelka Corporate Affairs pro Česko a Slovensko.
Finančník Pavel Tykač patří k nejbohatším Čechům. Podniká především v energetice a těžbě uhlí, je majitelem energetické skupiny Sev.en. Od konce roku 2023 vlastní také fotbalový klub Slavia Praha. Se svou ženou Ivanou patří k významným českým filantropům.
Investiční skupina Karla Pražáka koupila vydavatelství Mafra před dvěma lety společně s firmou Londa a chemickými závody Synthesia od společnosti Agrofert Andreje Babiše.
Pražákova investiční skupina Kaprain zaměstnává takřka 6 000 lidí, hodnota jejích aktiv přesahuje 50 miliard korun. Vlastní průmyslové firmy, nemovitosti i sportovní kluby, například hokejový klub Sparta Praha či fotbalové Pardubice.
Tituly mediální skupiny MAFRA pravidelně osloví téměř 2,5 milionu čtenářů tisku a měsíčně sedm milionů návštěvníků internetu.
V portfoliu vydavatelství jsou například deníky MF DNES a Metro a řady časopisů jako Cosmopolitan, Harper’s Bazaar, Chvilka pro tebe, Pestrý svět, Rytmus života, Tina, Týdeník Televize a Žena a život a další.
Zpravodajské portfolio doplňují největší zpravodajský portál iDNES.cz a prémiový produkt iDNES Premium, Lidovky.cz či Expres.cz. Pod vydavatelství dále patří například skupina hudebních televizních stanic Óčko či Rádio Impuls.