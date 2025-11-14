Investiční skupina Kaprain uzavřela smlouvu o prodeji části mediální skupiny MAFRA

Autor:
  12:58
Investiční skupina Kaprain a společnost TYMEPRAX a.s. uzavřely smlouvu o prodeji části mediální skupiny MAFRA. Ve vydavatelství získá skupina Pavla Tykače padesátiprocentní podíl.

Pavel Tykač | foto: Petr Končal/Slavia Praha/Halftime

„V jednom z nejvýznamnějších tuzemských mediálních domů, tvořeném společnostmi Mafra a Londa, získá skupina Pavla Tykače po souhlasu regulatorních orgánů podíl 50 %. Do schválení transakce příslušnými úřady nebudeme poskytovat další komentáře,“ říká Miloslava Nováková, ředitelka Corporate Affairs pro Česko a Slovensko.

Finančník Pavel Tykač patří k nejbohatším Čechům. Podniká především v energetice a těžbě uhlí, je majitelem energetické skupiny Sev.en. Od konce roku 2023 vlastní také fotbalový klub Slavia Praha. Se svou ženou Ivanou patří k významným českým filantropům.

Slavia má nového majitele. Miliardář Tykač s Číňany podepsal smlouvu

Investiční skupina Karla Pražáka koupila vydavatelství Mafra před dvěma lety společně s firmou Londa a chemickými závody Synthesia od společnosti Agrofert Andreje Babiše.

Pražákova investiční skupina Kaprain zaměstnává takřka 6 000 lidí, hodnota jejích aktiv přesahuje 50 miliard korun. Vlastní průmyslové firmy, nemovitosti i sportovní kluby, například hokejový klub Sparta Praha či fotbalové Pardubice.

Tituly mediální skupiny MAFRA pravidelně osloví téměř 2,5 milionu čtenářů tisku a měsíčně sedm milionů návštěvníků internetu.

V portfoliu vydavatelství jsou například deníky MF DNES a Metro a řady časopisů jako Cosmopolitan, Harper’s Bazaar, Chvilka pro tebe, Pestrý svět, Rytmus života, Tina, Týdeník Televize a Žena a život a další.

Zpravodajské portfolio doplňují největší zpravodajský portál iDNES.cz a prémiový produkt iDNES Premium, Lidovky.cz či Expres.cz. Pod vydavatelství dále patří například skupina hudebních televizních stanic Óčko či Rádio Impuls.

Kvazinávštěvy Tchaj-wanu skončí, stejně jako „havlismus“, slibuje Zahradil

Nejčtenější

Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan

Nespokojený lídr moravskoslezské kandidátky SPD Jindřich Rajchl. (4. října 2025)

Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s aktivisty okolo Mikea Oganesjana. Taťána Malá z ANO tvrdí, že zveřejnění sexuálně explicitního videa,...

Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí

Záchranáři pomáhají obětem výbuchu sopky Nevado del Ruíz. (14. listopadu 2025)

Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty, je aktivní vulkán, který o sobě dává čas od času vědět. Žádná ze zaznamenaných erupcí ale nebyla...

Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video

Jindřich Rajchl ve štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října 2025)

Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod vedením provokatéra Mikea Oganesjana. Rajchl je viní z toho, že v pátek večer pronásledovali jeho dceru....

Budou platit všichni, vzkazuje Rajchl a chystá žaloby. Zvažoval konec v politice

Jindřich Rajchl

Poslanec SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl prohlásil, že hodlá zažalovat platformu pro sdílení obsahu HeroHero za to, že poskytla prostor pro video, na kterém se dostává do sporu s aktivisty...

Bill objal Moniku. Zapomenutý snímek po letech otřásl Bílým domem

Monica Lewinská objímá prezidenta Billa Clintona na dobročinné akci demokratů....

Byla to jen vteřina. Zjihlý pohled mladé stážistky, objetí prezidenta a cvaknutí závěrky. Dirck Halstead tehdy netušil, že mezi tisíci snímky z benefice uchovává i moment, který o pár let později...

D1 u Bíteše ochromila série nehod, řidiče zaskočila hustá mlha. Zranění i v autobuse

Série nehod na D1 u Velké Bíteše začala po deváté hodině ráno srážkou dvou...

Dálnici D1 na Vysočině v pátek dopoledne ochromila série nehod. Staly se mezi 155. a 160. kilometrem ve směru na Brno. Srazily se nejprve dva osobní vozy, poté kamion s autobusem, znovu osobní...

14. listopadu 2025  11:07,  aktualizováno  14:06

Fico je v Popradu, ale do školy se nevrátil. Vítají ho nápisy křídou i studenti v černém

Robert Fico v Popradu (14. listopadu 2025)

Slovenský premiér Robert Fico v pátek přednášel v Popradu o mezinárodních vztazích. Asi tři desítky studentů akci předčasně opustily a cinkaly přitom klíči. Odešli poté, co jim premiér řekl, aby šli...

14. listopadu 2025  12:31,  aktualizováno  14:05

Skopeček je místopředsedou Sněmovny. Neuspěli Piráti, Richterová se zlobí

Jan Skopeček (ODS) byl zvolen místopředsedou Sněmovny. (14. listopadu 2025)

Jan Skopeček z ODS byl zvolen místopředsedou Sněmovny, neuspěla kandidátka Pirátů Olga Richterová. Již dříve byli zvoleni Patrik Nacher z ANO a Jiří Barták za Motoristy sobě, jedna pozice...

14. listopadu 2025,  aktualizováno  14:04

Policie pátrá po mladém muži z Jablonce, zdobí ho výrazné tetování

Policie pátrá po Danielu Knapovi.

Policisté vyhlásili pátrání po třicetiletém Danielu Knapovi z Jablonce nad Nisou. Podle jeho sestry ale v poslední době bydlí v Brandýse nad Labem. Právě tam ho před týdnem viděli naposledy. Muž má...

14. listopadu 2025

Aktivisté opět obsadili střechu v Bedřišce, dorazí zmocněnkyně pro romské menšiny

Aktivisté svolávají do Bedřišky příznivce této bývalé ostravské hornické...

Boj o bývalou hornickou kolonii Bedřiška v Ostravě pokračuje. V pátek se opakuje scénář ze čtvrtka, kdy aktivisté obsadili střechu jedné z budov určených k demolici. Situaci i dnes monitoruje...

14. listopadu 2025  10:15,  aktualizováno  13:58

OBRAZEM: Bechyňka v Táboře má nový most. Unikátní trať se dočkala repliky

V souvislosti s rekonstrukcí mostu přes Lužnici v Táboře probíhá na trati od 8....

Stavbaři tento týden v Táboře instalovali dva nové ocelové oblouky železničního mostu přes řeku Lužnici. Původní 100 let stará konstrukce byla již ve špatném technickém stavu. Most je součástí první...

14. listopadu 2025  13:56

Trumpova vláda žaluje Kalifornii kvůli překreslení volebních obvodů

Guvernér Kalifornie Gavin Newsom (8. listopadu 2025)

Ministerstvo spravedlnosti USA žaluje Kalifornii ve snaze zablokovat překreslení tamních volebních obvodů, které má ve volbách do Kongresu zvýhodnit demokraty a které minulý týden odsouhlasili...

14. listopadu 2025  13:41

Budoucí opozice chce mimořádnou schůzi k Babišově střetu zájmů

Předseda ANO Andrej Babiš po koaličním jednání s SPD a Motoristy (13. listopadu...

Lidovci chtějí s podporou ODS, STAN a TOP 09 mimořádnou schůzi Sněmovny ke střetu zájmů šéfa ANO Andreje Babiše, řekl šéf poslanců KDU-ČSL Tom Philipp. Měl by objasnit, jak chce řešit svůj střet...

14. listopadu 2025  12:21,  aktualizováno  13:35

Zahraniční politika průměr, bydlení horší čtyřka. Čtenáři dali známky Fialově vládě

Premiér Petr Fiala po jednání vlády, posledním před volbami do Sněmovny (30....

Vláda premiéra Petra Fialy podala minulý týden demisi a po čtyřech letech se chystá k odchodu. Redakce iDNES.cz se proto zeptala čtenářů, jak by jako ve škole oznámkovali jednotlivé oblasti, které má...

14. listopadu 2025  13:31

Neobydlené stavení hořelo, kouř z něj ve vedlejším domě dusil rodinu

Čtyři lidi včetně dvou dětí dnes ošetřili záchranáři v souvislosti s požárem...

Čtyři lidi včetně dvou dětí dnes ošetřili záchranáři v souvislosti s požárem neobydleného objektu ve Frýdlantu nad Ostravicí na Frýdecko-Místecku. Hustý kouř totiž zasáhl i vedlejší dům, z něhož...

14. listopadu 2025  12:31,  aktualizováno  13:23

Vyhrajte poukaz na masáž v hodnotě 1 500 Kč a sladký box od Verbeny
Vyhrajte poukaz na masáž v hodnotě 1 500 Kč a sladký box od Verbeny

Je čas dopřát si chvilku klidu a rozmazlování. Zapojte se do naší soutěže a vyhrajte poukaz na masáž v hodnotě 1 500 Kč spolu s Verbena boxem plným...

Voliči ANO a Motoristů jsou po volbách spokojenější s fungováním demokracie

Andrej Babiš na tiskové konferenci po setkáni s prezidentem Petrem Pavlem. (12....

S fungováním demokracie v Česku je spokojeno 47 procent lidí, u zbylých 53 procent naopak panuje nespokojenost. Průzkum agentury STEM, který se konal po říjnových volbách do Poslanecké sněmovny,...

14. listopadu 2025  13:16

Horká linka i psychologická pomoc. Česko se chystá na válečné veterány z Ukrajiny

Cvičení 3. samostatné útočné brigády ukrajinských ozbrojených sil (23. dubna...

Po skončení války na Ukrajině mnohé země napříč Evropou očekávají příchod válečných veteránů. Počítá se s tím, že někteří zamíří za svými manželkami a dětmi, které utekly před válkou. Odhadovat, o...

14. listopadu 2025  13:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.