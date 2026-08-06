Vlajková loď portfolia, deník MF DNES, si udržuje pozici nejčtenějšího celostátního zpravodajského deníku v České republice se čteností 369 tisíc čtenářů na vydání.
Víkendové vydání MF DNES spolu s přílohami Víkend DNES a Orientace oslovuje celkem 479 tisíc čtenářů.
Magazín DNES + TV posiluje se čteností 423 tisíc čtenářů na vydání a patří mezi nejúspěšnější magazíny na českém trhu. Vysokou oblibu si udržuje pondělní vkládaný magazín Ona DNES se 182 tisíci čtenářů. Bezplatný deník Metro dále oslovuje 293 tisíc čtenářů.
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MAFRA končí s časopisy Harper’s Bazaar a Cosmopolitan, zaměří se na vlastní značky
Významným pilířem rostoucí čtenosti portfolia MAFRA je zpravodajsko-publicistický týdeník TÉMA, který oslovuje 183 tisíc čtenářů. Mezi společenskými časopisy se dlouhodobě řadí k nejsilnějším značkám Rytmus života s 251 tisíci čtenářů, dále Rytmus života RETRO se 130 tisíci a Pestrý svět se 127 tisíci čtenářů na vydání.
Mediální skupina MAFRA si udržuje mimořádně silnou pozici také v segmentu ženských a lifestylových časopisů. Magazín ESPRIT oslovuje téměř 64 tisíc čtenářů, Žena a život roste na 231 tisíc čtenářů, Chvilka pro tebe na 249 tisíc, Napsáno životem na 160 tisíc a Tina na 143 tisíc čtenářů. Portfolio doplňuje Čas na lásku se čteností 95 tisíc.
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MAFRA potvrzuje rostoucí zájem o komplexní digitální komunikaci
Vedoucí postavení vydavatelství MAFRA potvrzuje rovněž v segmentu programových časopisů. TV Max zůstává s 398 tisíci čtenářů na vydání nejčtenějším titulem své kategorie. Silné postavení segmentu dále podporují Týdeník Televize se 154 tisíci čtenářů, TV Plus 14 se 120 tisíci a TV Revue se čteností 105 tisíc čtenářů na vydání.