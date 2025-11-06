Tištěné tituly vydavatelského domu oslovují 2,45 milionu čtenářů na vydání, ukázala nejnovější data.
Mladá fronta DNES stále zastává pozici nejčtenějšího zpravodajského deníku v Česku, s aktuální čteností 363 tisíc čtenářů na vydání. Bezplatný titul Metro, který zůstává nejsledovanějším deníkem v metropoli, si udržuje čtenost 280 tisíc čtenářů.
Výrazné postavení mezi vkládanými magazíny má Magazín DNES + TV, který čte 386 tisíc čtenářů na vydání a dlouhodobě patří k nejúspěšnějším magazínům na českém trhu. Pondělní magazín Ona DNES, tematicky zaměřený na životní styl a ženská témata, oslovuje 205 tisíc čtenářek i čtenářů na vydání. Oblibu u čtenářů si stále drží i Speciál DNES, 114 tisíci, a Víkend DNES (177 tisíc), které patří k nejžádanějším přílohám deníku. Vysokou kvalitu sobotního vydání MF DNES udržuje vkládaná příloha Lidové noviny Orientace se čteností rostoucí na 97 tisíc čtenářů na vydání, oznámila MAFRA v tiskové zpravě.
Týdeník TÉMA, jehož čtenost dosahuje 161 tisíc čtenářů, což znamená nárůst o více než 11 % ve srovnání s předchozími výsledky, se stále řadí mezi nejčtenější a nejprodávanější zpravodajsko-publicistické časopisy v Česku.
V segmentu společenských časopisů potvrzují stabilní pozici tituly Rytmus života (247 tisíc) a Pestrý svět (148 tisíc), které dlouhodobě patří mezi nejčtenější časopisy svého žánru.
MAFRA je dlouhodobě významným hráčem i v segmentu ženských a lifestylových titulů. Čtrnáctideník Žena a život s 201 tisícem čtenářů, což znamená sedmiprocentní nárůst, patří k nejčtenějším časopisům své kategorie a spolu s měsíčníky Cosmopolitan (127 tisíc čtenářů a nárůst 5 %) a Harper’s Bazaar (76 tisíc čtenářů a nárůst 6 %), oslovuje široké spektrum čtenářek napříč generacemi.
MF DNES zůstává nejčtenějším zpravodajským deníkem v Česku
Z týdeníků vynikají Chvilka pro tebe (251 tisíc čtenářů na vydání) a Tina (141 tisíc), které patří k nejprodávanějším titulům v segmentu pro ženy.
Lídrem v oblasti programových a televizních magazínů zůstává TV Max, který s 402 tisíci čtenářů dosahuje nejvyšší čtenosti v celém segmentu. Růst zájmu čtenářů zaznamenávají další tituly jako TV Plus 14, Týdeník Televize a TV Revue.