Media projekt: Stoupla obliba týdeníku TÉMA i ženských a lifestylových titulů MAFRA

Autor:
  12:48
Nejnovější výsledky výzkumu čtenosti Media projekt za 4. čtvrtletí 2024 až 3. čtvrtletí 2025 ukazují, že mediální skupina MAFRA si udržuje silné postavení na trhu napříč všemi klíčovými segmenty – od celostátních deníků přes společenské a lifestylové časopisy až po programové magazíny a tituly určené ženám. Nejnovější data ukazují, že u poloviny z nich čtenost vzrostla.
(Ilustra&#269;ní snímek)

(Ilustrační snímek) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Tištěné tituly vydavatelského domu oslovují 2,45 milionu čtenářů na vydání, ukázala nejnovější data.

Mladá fronta DNES stále zastává pozici nejčtenějšího zpravodajského deníku v Česku, s aktuální čteností 363 tisíc čtenářů na vydání. Bezplatný titul Metro, který zůstává nejsledovanějším deníkem v metropoli, si udržuje čtenost 280 tisíc čtenářů.

Výrazné postavení mezi vkládanými magazíny má Magazín DNES + TV, který čte 386 tisíc čtenářů na vydání a dlouhodobě patří k nejúspěšnějším magazínům na českém trhu. Pondělní magazín Ona DNES, tematicky zaměřený na životní styl a ženská témata, oslovuje 205 tisíc čtenářek i čtenářů na vydání. Oblibu u čtenářů si stále drží i Speciál DNES, 114 tisíci, a Víkend DNES (177 tisíc), které patří k nejžádanějším přílohám deníku. Vysokou kvalitu sobotního vydání MF DNES udržuje vkládaná příloha Lidové noviny Orientace se čteností rostoucí na 97 tisíc čtenářů na vydání, oznámila MAFRA v tiskové zpravě.

MAFRA posiluje digitální byznys. Do online obchodu přišel Ondřej Polášek

Týdeník TÉMA, jehož čtenost dosahuje 161 tisíc čtenářů, což znamená nárůst o více než 11 % ve srovnání s předchozími výsledky, se stále řadí mezi nejčtenější a nejprodávanější zpravodajsko-publicistické časopisy v Česku.

V segmentu společenských časopisů potvrzují stabilní pozici tituly Rytmus života (247 tisíc) a Pestrý svět (148 tisíc), které dlouhodobě patří mezi nejčtenější časopisy svého žánru.

MAFRA je dlouhodobě významným hráčem i v segmentu ženských a lifestylových titulů. Čtrnáctideník Žena a život s 201 tisícem čtenářů, což znamená sedmiprocentní nárůst, patří k nejčtenějším časopisům své kategorie a spolu s měsíčníky Cosmopolitan (127 tisíc čtenářů a nárůst 5 %) a Harper’s Bazaar (76 tisíc čtenářů a nárůst 6 %), oslovuje široké spektrum čtenářek napříč generacemi.

MF DNES zůstává nejčtenějším zpravodajským deníkem v Česku

Z týdeníků vynikají Chvilka pro tebe (251 tisíc čtenářů na vydání) a Tina (141 tisíc), které patří k nejprodávanějším titulům v segmentu pro ženy.

Lídrem v oblasti programových a televizních magazínů zůstává TV Max, který s 402 tisíci čtenářů dosahuje nejvyšší čtenosti v celém segmentu. Růst zájmu čtenářů zaznamenávají další tituly jako TV Plus 14, Týdeník Televize a TV Revue.

Vstoupit do diskuse
Témata: časopis, projekt

Možná nám archiv ještě odhalí okolnosti smrti Jana Masaryka, říká historička

Nejčtenější

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

Vila ve Vraném nad Vltavou od Josefa Pleskota pro Petra Kellnera.

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic architektury. Podle zápisu v katastru nemovitostí je jejím vlastníkem podnikatelka Renáta Kellnerová....

Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s...

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku provozuje přes tři stovky supermarketů pod značkou Albert. Jak to vypadá v Albertově „mateřské zemi“...

Při masivní razii ve favelách Ria zemřelo přes sto lidí. OSN je zděšená

Při rozsáhlé policejní operaci ve favelách v Riu de Janeiro v úterý zemřelo...

Při úterní policejní operaci v Riu de Janeiro zemřelo 132 lidí, informoval úřad veřejného ochránce práv v tomto brazilském státě. Vláda v tomto brazilském státě podle médií později potvrdila 119...

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské Manile studentka Natálie Puškinová (21). Je druhou českou nositelkou tohoto titulu.

Tři roky odříkání. Vágner se pochlubil úlovkem největší ryby vltavské kaskády

Jakub Vágner ulovil největší rybu orlické přehrady. (2. listopadu 2025)

V nedělním dešti se z orlické přehrady přihlásil rybář Jakub Vágner s dalším významným úlovkem. Ve videu popisuje příběh, jak o vylovení obřího sumce usiloval tři roky spolu se svým kamarádem....

Vláda rozhodla o demisi, premiér Fiala ji osobně odnese na Hrad prezidentovi

Přímý přenos
Vláda vedená Petrem Fialou podala demisi, kterou předá prezidentu Petru...

Končící vláda premiéra Petra Fialy rozhodla o demisi. „Předám ji osobně v 16 hodin,“ řekl po jednání vlády Fiala. Podle Ústavy České republiky to musí udělat po ustavující schůzce nově zvolené...

6. listopadu 2025  5:47,  aktualizováno  12:55

Trestní oznámení kvůli sčítání voleb. Soud odhalil chyby, mohly vzniknout úmyslně

Skutečné výsledky se často liší od předvolebních průzkumů. Ostatně i agentury...

Nejvyšší správní soud odhalil chybu ve sčítání říjnových sněmovních voleb v jednom z okrsků. Ubrali tam hlasy Pirátům a naopak přidali hnutí ANO. NSS uvedl, že vzhledem k rozsahu to nemusela být...

6. listopadu 2025  11:10,  aktualizováno  12:53

Mladík z Ukrajiny dostal trest za tragickou nehodu, zemřeli čtyři jeho krajané

Tragická nehoda na Domažlicku, která se stala 15. června, má čtyři oběti. (15....

Soud potrestal pětiletým vězením a zákazem řízení jednadvacetiletého řidiče z Ukrajiny, který na Domažlicku způsobil vážnou dopravní nehodu. V autě zemřeli čtyři jeho krajané. V té době byl pod...

6. listopadu 2025  12:52

Media projekt: Stoupla obliba týdeníku TÉMA i ženských a lifestylových titulů MAFRA

(Ilustra&#269;ní snímek)

Nejnovější výsledky výzkumu čtenosti Media projekt za 4. čtvrtletí 2024 až 3. čtvrtletí 2025 ukazují, že mediální skupina MAFRA si udržuje silné postavení na trhu napříč všemi klíčovými segmenty – od...

6. listopadu 2025  12:48

Zemřela herečka Věra Křesadlová. Tvář nové vlny a manželka Miloše Formana

Z filmu Intimní osvětlení

Ve věku 81 let zemřela Věra Křesadlová. Česká výtvarnice, divadelní a filmová herečka i zpěvačka byla matkou známých hereckých dvojčat Petra a Matěje Formanových. Byla druhou manželkou režiséra...

6. listopadu 2025  12:35

Tragická nehoda auta s pěti lidmi na D5. Dva mrtví, tři vážně zranění

Čtyři zranění a jeden mrtvý člověk. To je bilance ranní nehody na D5 u Nýřan....

Ranní nehoda osobního auta na nájezdu dálnice D5 u Nýřan na Plzeňsku má druhou oběť. Kromě čtyřicetileté ženy, která zemřela na místě, později v nemocnici zemřel i osmadvacetiletý muž. Další tři lidé...

6. listopadu 2025  8:58,  aktualizováno  12:34

Soud v Dozimetru přijal tresty pro Kosa a Šteffela. Odešli s milionovými pokutami

Začalo hlavní líčení kauzy Dozimetr. Na snímku Pavel Kos. (22. září 2025)

Obvodní soud pro Prahu 9 napodruhé schválil návrh dohody o vině a trestu pro Pavla Kosa, který musí na návrh státního zástupce Adama Borguly zaplatit pokutu 12 milionů korun. K tomu dostal tříletý...

6. listopadu 2025,  aktualizováno  12:31

Za bodnutí taxikáře střepem do krku dostal mladík čtyři a půl roku

Obžalovaný Ondřej Šefl (vpravo) podle spisu ve stavu toxické psychózy pořezal...

Za pobodání taxikáře z letošního března potrestal Městský soud v Praze dvacetiletého mladíka 4,5 lety vězení. Oznámila to mluvčí soudu Kateřina Eliášová. Soud muže uznal vinným z opilství, podle...

6. listopadu 2025  12:26

Nebudou Dukovany, nebude rozpočet. Stanjura chce garanci pro jádro i obranu

Ministr financí Zbyněk Stanjura představuje výsledky státního rozpočtu za rok...

Tahanice kolem předložení návrhu státního rozpočtu pokračuje. Vznikající vláda k jeho poslání do Sněmovny tu současnou opakovaně vyzývá. Končící ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) ale ve čtvrtek...

6. listopadu 2025  12:14

Rusové poprvé zatýkali za „satanistické hnutí“. Fanoušek komiksů mířil na festival

Komiksový festival NecroComiCon v Petrohradu. (1. listopadu 2025).

Petrohradský soud poslal na 12 dní do vězení fanouška komiksů Arťoma Repina. Stal se tak prvním člověkem odsouzeným na základě nového ruského zákona, který zakazuje údajné „mezinárodní satanistické...

6. listopadu 2025  11:56

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Šemík se páří s klisnou na pražské střeše. Plastika vyvolala pozdvižení

Kovová socha Šemík Happy End na střeše domu v Podolí. (4. listopadu 2025)

Umělec Jakub Flejšar na střeše domu v pražském Podolí v úterý vztyčil sousoší, na kterém se bájný kůň Šemík páří s klisnou. Podle autora i investorů jde o mimořádný počin, který vytváří alternativní...

6. listopadu 2025  11:44

Do schránek chodí příručka, jak se chovat v krizi. Schovejte si ji, prosí Rakušan

Na tiskové konferenci byl představen projekt „72 hodin“ spolu s praktickou...

Lidé po celé republice v posledních dnech nacházejí ve svých poštovních schránkách papírovou příručku 72 hodin. Brožura jim radí, jak se připravit a zachovat při mimořádné situaci, například při...

6. listopadu 2025  11:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.