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MAFRA otevřela v O2 areně Connect Studio. Klientům nabízí zásah napříč segmenty

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  12:00
Mediální skupina MAFRA oficiálně představila v pražské O2 areně Connect Studio. Jde o propojený ekosystém médií pod jednou střechou a nabízí inzerentům bezkonkurenční zásah napříč digitálním prostorem, tiskem, audiem, sociálními sítěmi i eventy. Propojením všech mediatypů vzniká na českém trhu zcela unikátní příležitost pro efektivní a přesně cílené kampaně.
Anděl media centrum (AMC), kde sídlí redakce vydavatelství MAFRA (3. ledna 2012)

Anděl media centrum (AMC), kde sídlí redakce vydavatelství MAFRA (3. ledna 2012) | foto:  Petr Topič, MAFRA

„Jako mediální dům nejen sledujeme trh, my ho spoluutváříme. Connect vznikl z pozice, kterou málokdo má. Denně vytváříme obsah, sledujeme trendy a víme, co na trhu skutečně funguje,“ vysvětlil ředitel marketingu MAFRA Nikola Vangeli.

Jedinečnost celého ekosystému spočívá v síle skupiny, která sdružuje zásadní brandy českého mediálního trhu. MAFRA v současné době operuje s 26 aktivními značkami napříč všemi médii, jako jsou MF DNES, iDNES.cz, Lidovky.cz, Rádio Impuls, Óčko, Harper’s Bazaar, Cosmopolitan a desítky dalších. To generuje na českém trhu bezkonkurenční zásah: měsíčně online 7 400 000 unikátních uživatelů či 2 500 000 pravidelných čtenářů tisku.

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„Přinášíme technické know-how v SEO, social media i newsletterech a neustále zkoušíme nové formáty. Dávalo nám smysl tuto znalost přetavit do studia, které klientům nenabízí jen zásah, ale i reálný přehled o tom, kam trh směřuje, a schopnost to využít ve svůj prospěch,“ připomněla Head of Connect Veronika Szczotková.

Dominance na sítích a data bez cookies

Zásadním pilířem Connect Studia je organický, tedy neplacený zásah na sociálních sítích, který tvoří drtivou většinu celkového výkonu skupiny. Za poslední rok vygenerovaly brandy MAFRA na sociálních sítích přes 6,9 miliardy views a více než 122 milionů interakcí, přičemž organický dosah činí přes 96 %.

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Connect nabízí kompletní šíři formátů od klasického displaye, videa, přes PR a nativní reklamu, programatiku, audio až po technologická řešení jako PassMachine. Díky vlastní propracované datové vrstvě, kam spadají registrovaní uživatelé iDNES Premium či Portmonka, navíc studio umožňuje vysoce přesné cílení na konkrétní segmenty publika bez jakékoliv závislosti na cookies třetích stran.

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„Vznik Connectu vnímám jako důležitý milník. Podařilo se nám propojit to nejlepší, co MAFRA nabízí, a vytvořit platformu, která klientům přináší jednoduchý přístup k širokému spektru marketingových a komunikačních řešení,“ doplnil obchodní ředitel a člen představenstva MAFRA David Korn.

Connect Studio není pouhým produktem, ale novou filozofií v přístupu ke klientům. Jeho cílem je přetavit zkušenosti silného mediálního domu do konkrétních výsledků pro obchodní partnery.

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Témata: sociální síť

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