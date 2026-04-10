Speciál CNN Prima NEWS nabídne výsledky i komentáře k volbám v Maďarsku

  10:00
Maďarsko čekají o víkendu pravděpodobně nejnapínavější volby za poslední roky. Dlouholetý premiér Viktor Orbán se utká s vyzyvatelem Péterem Magyarem, který chce nasměrovat zemi zpět do hlavního proudu Evropské unie. CNN Prima NEWS připravila pro diváky stejný servis, na který jsou zvyklí z českých parlamentních voleb. Do studia pozvala i řadu významných hostů.

Maďarské parlamentní volby na CNN Prima NEWS

Výsledek maďarských parlamentních voleb bude mít zásadní vliv na Evropskou unii, Česko i budoucnost V4. CNN Prima NEWS proto připravuje na neděli rozsáhlý speciál, který nabídne nejzásadnější okamžiky sčítání hlasů, živé vstupy z Maďarska a Slovenska i komentáře českých politiků, kteří v minulosti s Viktorem Orbánem jednali.

Do studia přijdou mimo jiné exprezident Miloš Zeman, expremiéři Petr Fiala a Petr Nečas nebo bývalí ministři zahraničí Jan Lipavský, Cyril Svoboda a Lubomír Zaorálek.

Diváci dostanou podle tiskové zprávy CNN Prima NEWS stejný servis, na který jsou zvyklí z českých parlamentních voleb. V dynamickém volebním studiu bude osvědčená trojice moderátorů – Terezie Tománková, Petr Suchoň a Petr Převrátil, kteří, jak televize slibuje, všechny události vysvětlí a informace zasadí do českého kontextu.

Tománková povede tradičně rozhovory s hosty. Suchoň rozebere zajímavé údaje na interaktivních grafech u Magic Wall a Převrátil nabídne analýzu průběžných výsledků sčítání hlasů i s přepočty na zisk poslaneckých křesel a vítěze v jednotlivých obvodech.

Maďarsko čekají v neděli 12. dubna parlamentní volby, které by mohly po 15 letech přinést změnu. Voliči rozhodnou o nové vládě i premiérovi. O složení 199členného parlamentu se rozhoduje smíšeným systémem: 106 poslanců se volí v jednomandátových obvodech většinovým systémem, zbylých 93 mandátů se rozděluje poměrným způsobem z celostátních kandidátek.

Hlasovací místnosti se v Maďarsku otevřou v šest hodin ráno. Voliči pak mohou přijít odevzdat svůj hlas do 19 hodin středoevropského letního času. Do půlnoci by mohl být znám vítěz parlamentních voleb.

Počtvrté v řadě se pokusí obhájit mandát a dovést stranu Fidesz k vítězství současný premiér Viktor Orbán. Takřka jediným protikandidátem Orbánova Fideszu je nyní konzervativní populistická strana Tisza, vedená diplomatem a právníkem Péterem Magyarem, který byl sám více než dvacet let členem Fideszu. Ten voličům slibuje hlavně „změnu režimu“.

