Maďarská mediální diktatura omezila opozici, v televizi měla jen pět minut

Krátké a úderné výstupy opozice byly ve velkém kontrastu s prostorem, který v maďarské státní televizi, rozhlase a dalších médiích dostal premiér Viktor Orbán a členové vládnoucího Maďarského občanského svazu (Fidesz).

Snaha o využití pětiminutového vysílání se projevila různě. Kandidáti upozorňovali na probíhající obohacování rodiny premiéra a další kontroverzní témata, jiní se převlékali za zvířata.

S kreativním spotem znovu přišla recesistická Maďarská strana dvouocasého psa (MKKP), mezi jejíž priority patří zrušení Eurovize a povinná siesta. Zástupce strany Jozsef Tichy-Racs přišel do televize v převleku kuřete a na otázky moderátora odpovídal pouze kvokáním.

Hnutí Momentum pětiminutovku využilo natočením „zpravodajské relace“, kde jejich zástupce představil hlavní problémy Maďarska jako je nedostatek lékařů, plýtvání dotacemi z EU a přítomnost Orbánova zetě na žebříčku nejbohatších Maďarů.

Pokud chce být opozice v zemi vidět, nemá jinou možnost, než využívat inovativní mediální strategie. Vláda média de facto ovládá a dohled se ještě zpřísnil, když se téměř 500 internetových stránek, časopisů, novin a stanic kabelové televize sloučilo do Středoevropské tiskové a mediální nadace (CEPMF), která sdružuje pravicová média a podléhá vládnímu vlivu. Pro Orbána je pak snadné sdělit lidem to, co potřebuje - včetně pravdivých nebo nepravdivých zpráv o opozici.

Podle mediální právničky Márty Bencsikové ze společnosti Mertek Media Monitor nedávná studie prokázala, že vysílání státní televize není vyvážené. „Většinu času opakuje vládní propagandu a témata a vládu ukazuje v příznivém světle. Opozice se objevila jenom v negativních kontextech,“ uvedla Bencsiková. Kromě opozice cílí antikampaně strany Fidesz i na vrcholné představitele Evropské unie.

Orbánova vláda, která upevnila svou vůdčí pozici vítězstvím v parlamentních volbách v roce 2018, se ale občas se vzdorem opozice potýkat musí. Pravicové Hnutí za lepší Maďarsko (Jobbik) se za poslední rok mnohokrát s provládními médii soudilo kvůli tomu, že o straně a jejich lídrech šířila falešné zprávy. Ve více než 200 případech vyhrálo.

Vítězství toho pro stranu ale příliš nezměnilo. „Maďarská společnost věří, že realita je to, co je ve zprávách. Proto Fidesz pro své voliče vytváří virtuální realitu,“ uvedl mluvčí strany György Szilágyi. Veřejnost výhra u soudu nezajímá, tvrdí mluvčí.