Kdo další místo Moravce? ČT může znovu povolat Dolanského z kritizované debaty

Nedělní politická debata České televize bude mít zřejmě opět jiného moderátora. Podle zdroje iDNES.cz, který je se situací v ČT velmi dobře obeznámený, se role opět ujme Lukáš Dolanský. Ten tuto možnost nevyloučil. Vedení však stále hledá vhodnou alternativu, která by mohla do budoucna naplno nahradit moderátora Václava Moravce, jenž diskuzní pořad na začátku března po 21 letech opustil.
Nový pořad Debata ČT, na snímku zleva moderátor Lukáš Dolanský, Jiří Barták (Motoristé), Radim Fiala (SPD), Patrik Nacher (ANO), Jan Skopeček (ODS), Olga Richterová (Piráti) a Lukáš Vlček (STAN). (15. března 2026) | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Po posledním vysílání, které vedl Martin Řezníček, by se měl podle informací iDNES.cz k moderování vrátit Lukáš Dolanský. Podle zdroje redakce se v diskuzním pořadu do léta nejspíše vystřídá více tváří. Po prázdninách chce ČT přijít s novým formátem, který by plně nahradil zrušené Otázky Václava Moravce.

Redakce iDNES.cz oslovila také Dolanského. „Mohu vám k tomu zatím říct jen jednu větu – je to možné,“ nevyloučil moderaci Nedělní debaty. Konkrétní však být nechtěl. Mluvčí ČT na stejný dotaz zatím nereagoval.

V pořadu Debata ČT, který nahradil Otázky Václava Moravce, diskutovali místopředseda ANO Radek Vondráček, vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek (Motoristé), senátor a bývalý policejní prezident Martin Červíček (ODS) a předseda Pirátů Zdeněk Hřib. Moderace se ujal Martin Řezníček. (22. března. 2026)
V pořadu Debata ČT, který nahradil Otázky Václava Moravce, diskutovali místopředseda ANO Radek Vondráček, vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek (Motoristé), senátor a bývalý policejní prezident Martin Červíček (ODS) a předseda Pirátů Zdeněk Hřib. Moderace se ujal Martin Řezníček. (22. března. 2026)
Jeho „premiéra“ schytala kritiku

Dolanský spolu s vedoucí ekonomické redakce Vandou Kofroňovou moderoval i premiérové vysílání Nedělní debaty České televize minulou neděli. Přenos tehdy vyvolal nepříznivé reakce jak u diváků, tak i mediálních expertů. Diskutující stáli u stolků a změnily se také prostory pro natáčení. Nově se točilo na chodbě s výhledem ven, což mimo jiné vedlo k tomu, že když hosté mluvili, byla slyšet ozvěna.

Na sociálních sítích se kromě kritiky objevily i ironické poznámky, které pořad označovaly například jako „Ozvěny Václava Moravce“. Jiní v žertu uváděli, že spolu s Moravcem odešel i zvukař. Nedostatky následně přiznala i samotná televize.

Náhrada za Moravce? Plno školáckých chyb a amatérismus, hodnotí mediální analytik

Kriticky se k podobě pořadu v rozhovoru pro iDNES.cz v neděli vyjádřil také mediální expert a zástupce šéfredaktora serveru Mediář Jan Potůček. „V takové podobě bych to na obrazovky nepustil,“ uvedl s tím, že to byla škoda hlavně pro samotné moderátory. „Bylo vidět, že se připravovali, ale technické problémy, volba prostoru i samotný formát jim práci v podstatě zničily,“ dodal.

Pořad vidělo 409 tisíc diváků, zhruba o 300 tisíc méně, než sledovalo poslední Otázky Václava Moravce.

Moravec 8. března oznámil na konci svého pořadu Otázky Václava Moravce, že po 21 letech v České televizi končí. Zdůvodnil to tím, že za současných podmínek už nemůže dál garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi události. Vedení ČT následně zpochybnění redakční nezávislosti odmítlo a způsob jeho odchodu označilo za nešťastný.

Kdo další místo Moravce? ČT může znovu povolat Dolanského z kritizované debaty

Nový pořad Debata ČT, na snímku zleva moderátor Lukáš Dolanský, Jiří Barták...

Nedělní politická debata České televize bude mít zřejmě opět jiného moderátora. Podle zdroje iDNES.cz, který je se situací v ČT velmi dobře obeznámený, se role opět ujme Lukáš Dolanský. Ten tuto...

Akční letáky
