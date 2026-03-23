Po posledním vysílání, které vedl Martin Řezníček, by se měl podle informací iDNES.cz k moderování vrátit Lukáš Dolanský. Podle zdroje redakce se v diskuzním pořadu do léta nejspíše vystřídá více tváří. Po prázdninách chce ČT přijít s novým formátem, který by plně nahradil zrušené Otázky Václava Moravce.
Redakce iDNES.cz oslovila také Dolanského. „Mohu vám k tomu zatím říct jen jednu větu – je to možné,“ nevyloučil moderaci Nedělní debaty. Konkrétní však být nechtěl. Mluvčí ČT na stejný dotaz zatím nereagoval.
Jeho „premiéra“ schytala kritiku
Dolanský spolu s vedoucí ekonomické redakce Vandou Kofroňovou moderoval i premiérové vysílání Nedělní debaty České televize minulou neděli. Přenos tehdy vyvolal nepříznivé reakce jak u diváků, tak i mediálních expertů. Diskutující stáli u stolků a změnily se také prostory pro natáčení. Nově se točilo na chodbě s výhledem ven, což mimo jiné vedlo k tomu, že když hosté mluvili, byla slyšet ozvěna.
Na sociálních sítích se kromě kritiky objevily i ironické poznámky, které pořad označovaly například jako „Ozvěny Václava Moravce“. Jiní v žertu uváděli, že spolu s Moravcem odešel i zvukař. Nedostatky následně přiznala i samotná televize.
Náhrada za Moravce? Plno školáckých chyb a amatérismus, hodnotí mediální analytik
Kriticky se k podobě pořadu v rozhovoru pro iDNES.cz v neděli vyjádřil také mediální expert a zástupce šéfredaktora serveru Mediář Jan Potůček. „V takové podobě bych to na obrazovky nepustil,“ uvedl s tím, že to byla škoda hlavně pro samotné moderátory. „Bylo vidět, že se připravovali, ale technické problémy, volba prostoru i samotný formát jim práci v podstatě zničily,“ dodal.
Pořad vidělo 409 tisíc diváků, zhruba o 300 tisíc méně, než sledovalo poslední Otázky Václava Moravce.
Moravec 8. března oznámil na konci svého pořadu Otázky Václava Moravce, že po 21 letech v České televizi končí. Zdůvodnil to tím, že za současných podmínek už nemůže dál garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi události. Vedení ČT následně zpochybnění redakční nezávislosti odmítlo a způsob jeho odchodu označilo za nešťastný.
8. března 2026