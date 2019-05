Novinář a publicista Staněk má nový pořad. Bude moderovat Pressklub

„Má poměrně vyhraněné názory a zároveň smysl pro humor. A to je skvělá kombinace. Čtu rád jeho rozhovory, je v nich zaujetí a vášeň. Líbí se mi i jeho expresivní projev na Mall.tv. Luděk nám zkrátka ideálně zapadá do nové, modernější podoby Press klubu,“ tvrdí podle serveru Médiář ředitel Frekvence 1 Miroslav Škoda.

Staněk bude Pressklub moderovat jednou týdně. Pořad naopak opouští Luboš Xaver Veselý, který jde do Českého rozhlasu. Dalšími moderátory zůstávají Luboš Procházka a Ondřej Novotný.

Staněk zároveň zůstává v pořadu Události Luďka Staňka internetové televize Mall.tv. Ta patří k Mall Group, kterou mediální firmou Czech Media Invest, do něhož spadá mimo jiné Frekvence 1, pojí stejný spoluvlastník Daniel Křetínský, připomíná server.

Události Luďka Staňka se od poloviny května vysílají denně, místo předešlého týdenního intervalu.

„Ke změně jsme se rozhodli jednak proto, abychom mohli rychleji reagovat na zprávy a měli všechny vtipy jako první, a za druhé proto, že to ještě nikdy nikdo nezkusil, respektive lidem, kteří to zkusili, se to nepovedlo. Chceme být pionýři a uspět tam, kde všichni ostatní předtím selhali,“ cituje Médiář Staňka.