Lucie Macháčová nově vede sportovní redakci iDNES.cz a MF DNES

  15:24
Vedoucí sportovní redakce iDNES.cz a MF DNES se od 1. června stala Lucie Macháčová. Přebírá agendu od zástupce šéfredaktora Tomáše Fraňka, který sport dočasně řídil od března letošního roku.
Lucie Macháčová

Lucie Macháčová | foto: iDNES.cz

Lucie Macháčová
Jiří Nedvídek s novinářkou Lucií Macháčovou.
FotbalOna, podcast zejména o ženském fotbale
V novém díle podcastu FotbalOna byla fotbalistka Slavie Jana Žufánková a...
6 fotografií

Lucie Macháčová působila deset let v redakci časopisu Týden, kde se věnovala především sportovním tématům. V redakci iDNES.cz a MF DNES pracuje posledních šest let a specializuje se zejména na fotbal a MMA. Připravuje podcast FotbalOna a je českou zástupkyní v anketách Women’s Ballon d’Or (Zlatý míč) a The Best FIFA Women’s Player.

„Jsem přesvědčený, že Lucie povede sport v jeho nové éře tím nejlepším směrem. V následujících měsících se bude významně podílet na dalším posílení redakce, a to především její online fotbalové a hokejové sekce,“ říká šéfredaktor iDNES.cz Matyáš Kaiser.

„Další novinkou budou zcela nové formáty postavené na datech a audiovizuálním obsahu. Čtenáři a diváci se v následujících měsících mají na co těšit,“ dodává Kaiser.

Jak sama Macháčová říká, novou roli v redakci přijímá s velkým respektem a pokorou. „Nejen ve sportu jde ale hlavně o práci celého týmu. A ten je tady skvělý. Věřím, že společně budeme dál přinášet kvalitní sportovní obsah, nové nápady a posouvat značku MF DNES a iDNES.cz kupředu. Děkuji za důvěru,“ vysvětluje Macháčová.

Sportovní redakce iDNES.cz dlouhodobě rozšiřuje zpravodajské i autorské pokrytí a zaměřuje se na co nejlepší servis během klíčových sportovních událostí. V letošním roce se redakce ve velkém věnovala olympijským hrám, mistrovství světa v hokeji a reportéry vysílá také na světový fotbalový šampionát.

Novinkou je i výrazné posílení sociálních sítí a budování zcela nového social týmu, který má za cíl rozvíjet sportovní obsah napříč digitálními platformami a oslovovat nové publikum.

Tomáš Franěk řídil redakci sportu z pozice zástupce šéfredaktora dočasně. „Tomášovi patří obrovský dík za to, že se po odchodu Vojty Povejšila ujal role šéfa sportu a nastavil jeho správné fungování. Nyní se bude věnovat dalším klíčovým úkolům v rámci redakce zpravodajství, mimo jiné i pokrytí nadcházejících voleb,“ uzavírá Kaiser.

