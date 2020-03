Televizi, rozhlas i tisk si musíme udržet, míní Zaorálek

„Jedno z opatření, o nichž musíme uvažovat, je udržení všech typů komunikace, televize, rozhlasu a samozřejmě i tisku. V Česku se o to musíme snažit mnohem víc než ve velkých zemích, kde se daří držet úroveň základního počtu periodik, protože mají daleko víc obyvatel,“ řekl ministr kultury Kolínskému deníku.

Doplnil, že si přeje, aby tyto metody komunikace a šíření informací nebyly koronavirovou krizí postiženy tak, aby začaly mizet. Podle něho ve Francii, Velké Británii či Německu se tisk udrží, ale u nás je trh menší a o to víc se musíme snažit zabojovat.

„Garantuji vám, že tyto silné kultury si noviny udrží a my se vedle nich nesmíme stát nedochůdčaty. Například z mého pohledu je role tištěných reflexí včetně divadelní, filmové či literární kritiky nenahraditelná, to nemůže suplovat žádný blog na internetu. Na to nesmíme rezignovat, nebo se staneme duchovními mrzáky,“ poznamenal pro deník Lubomír Zaorálek.

Podle něho je podmínkou vytvoření různých typů podpor či grantů navýšení rozpočtu. „Nebojím se říct, že ekonomiku je třeba kropit penězi. To je otázka přežití,“ uvedl pro list a připomněl krizi v roce 2009, kdy po vládních opatřeních lidé přestali utrácet. „My ale teď potřebujeme pravý opak. Lidé musejí mít jistotu, že dostanou mzdy, že si udrží zaměstnání a mohou nakupovat. To považuji za základní příkaz dne,“ cituje deník ministra.

V rozhovoru dále poznamenal, že pandemie může vést ke změně životního stylu a možná bude muset kultura hledat nové formy, jak se prosadit.