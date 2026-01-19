Miroslav Škoda odešel ze společnosti Londa ke konci minulého roku z organizačních důvodů a po vzájemné dohodě obou stran. Podílel se zejména na rozvoji DAB+ stanic společnosti i upevňování jejich pozic na trhu.
S platností od 19. ledna 2026 nastupuje do vedení stanic Lenka Mahdalová, která obsadí nově vytvořenou pozici ředitelky pro programy a marketing. Cílem této změny je úzké propojení obsahu s marketingovou strategií, které umožní rádiím společnosti pružněji reagovat na potřeby posluchačů a dynamický vývoj mediálního trhu.
„Do nové role nastupuji s respektem k práci, která je zde odváděna, a zároveň s chutí dál rozvíjet obrovský potenciál svěřených stanic. Velmi se také těším na spolupráci s jedním z nejlepších rádiových týmů v zemi,“ řekla při nástupu Mahdalová.
Do společnosti Londa přichází s více než 25 lety zkušeností v médiích. V posledních letech působila v Českém rozhlase (ČRo), kde zastávala pozici šéfredaktorky stanice ČRo Dvojka. Podílela se na tvorbě síťových pořadů regionálních stanic ČRo. Vytvořila a vedla digitální stanici ČRo Pohoda. Před rozhlasem řídila pražské rádio City 93,7 FM nebo Oldies radio. Její začátky jsou spojeny s moderováním a pozdějším programovým vedením zlínského rádia Kiss Publikum.