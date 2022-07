„Je čas vykročit do neznáma.“ Bartošová definitivně končí v České televizi

Oznámení přišlo necelý rok poté, co Bartošová požádala vedení zpravodajství České televize o půlroční neplacené volno. „Z osobních důvodů potřebuji na čas pracovní pauzu. Vedení ČT a zpravodajství jsem velmi vděčná, že mi vyšli vstříc,“ uvedla tehdy na sociálních sítích.

Definitivní odchod z ČT pak Bartošová oznámila 27. července 2022. „Odejít z České televize je jistě nejtěžší rozhodnutí, které jsem dosud udělala. S ČT mě pojí osm let života, díky nimž jsem (nejen) profesně tím, kým jsem. Opustit instituci, která dělá tolik dobrého pro tuto zemi, opravdu není lehké,“ uvedla Bartošová v oficiálním prohlášení.

„Nic jiného navíc pracovně neznám. I proto jsem ale došla k tomu, že je čas vykročit do neznáma. Zjistit, co je za horizontem Kavčích hor a jestli jsem tam schopna obstát. České televizi jsem hluboce vděčná za všechny zkušenosti, příležitosti a šance. Naučila mě kromě poctivého řemesla taky to možná nejdůležitější – být odvážná a stát si za svým,“ dodala dále Bartošová.

Své fanoušky na Instagramu i Twitteru ujistila, že ve veřejném prostoru se bude objevovat i nadále. „Z médií a veřejného prostoru určitě nemizím a už teď se těším na všechna témata, které budu moct zpracovávat a lidi, se kterými o nich budu mluvit,“ prohlásila na Twitteru.

Linda Bartošová @lindabartos Dodám jen poděkování vám všem tady, kdo jste mi za dobu mého působení v ČT napsali. Nebylo vás málo a váš feedback mi mnohokrát opravdu moc pomohl. Vážím si každé takové zprávy. Díky a krásný léto❤️ https://t.co/FxOx32B5G5 oblíbit odpovědět

„Věřím, že i nadále bude etalonem důvěry a jistoty. Divákům moc děkuji za společně strávené chvíle a mnohokrát i za velmi důležitou podporu,“ poděkovala na závěr ve svém prohlášení.