„Štvavá vysílačka“ Rakušanová shrnula vzpomínky v knize Svobodná v Evropě

Kniha, kterou lze vnímat jako kroniku dramatických dějin druhé poloviny 20. století, představuje osobnosti československého exilu i polistopadové éry, jako jsou písničkář Karel Kryl, spisovatel, publicista a politik Pavel Tigrid, autorčin kolega z Rádia Svobodná Evropa Karel Jezdinský či opat Anastáz Opasek.

„Text, který následuje, se mi nepsal snadno. Nejsem zvyklá chodit takhle otevřeně s kůží na trh. Takže jsem například zjistila, že nejsem schopná psát o svém raném dětství jinak než ve třetí osobě... Kromě toho mám také už dlouho pocit, že v knihkupectvích jsou dneska nejrůznějších memoárů mraky, takže si nejsem jistá, zda má cenu takovou inflaci ještě podporovat,“ uvedla v úvodu knihy Lída Rakušanová.

Třiasedmdesátiletá autorka chronologicky popisuje svůj život od dětství v Českých Budějovicích přes emigraci do Německa až po kariéru v hlavním sídle stanice RFE v Mnichově a opětovný návrat do Čech. Čtenář se seznámí s chodem redakce včetně vztahů mezi kolegy a vedením stanice a nahlédne do života českých emigrantů v Mnichově.

Knihu provází řada dosud nepublikovaných fotografií, které jsou z velké části dílem autorčina manžela, fotografa Josefa Rakušana.

Hlas, který se stal symbolem svobodného éteru

Publikace Svobodná v Evropě vychází 45 let poté, kdy Lída Rakušanová začala v RFE pracovat. Nastoupila v roce 1975 jako externistka do týdenního rozhlasového magazínu Rozhledy Slávy Volného a později působila ve vnitropolitické redakci se zaměřením na Československo, střední a východní Evropu, NATO a Evropskou unii. Kromě politických komentářů připravovala také pořad Literatura bez cenzury - četbu na pokračování z knih režimem zakázaných autorů.

Rakušanová promlouvala k posluchačům z rádia, které komunisté označovali za štvavou vysílačku a rušičkami se ho pokoušeli umlčet. Její hlas se stal symbolem svobodného éteru, po listopadu 1989 proto namlouvala vysílání RFE například ve filmech Kolja nebo Fair Play.

„Lída Rakušanová je nejen autorkou zasvěcených komentářů i analýz, ale také majitelkou nezaměnitelného hlasu. Není divu, že právě tento hlas, jeho zabarvení i naléhavost, je dodnes v myslích mnoha Čechů neodmyslitelně spojen s definitivní porážkou komunistického režimu v roce 1989,“ sdělil politolog a publicista Jiří Pehe.

Po ukončení činnosti české redakce v Mnichově přesídlila Rakušanová do Prahy, kde spolupracovala s českým vysíláním Svobodné Evropy v Praze, Českým rozhlasem nebo Českou televizí.

Je nositelkou mnoha ocenění a vyznamenání. Vloni jí byla udělena Cena Opus vitae Nadace Český literární fond za špičkovou novinářskou práci a prosazování hodnot svobody a demokracie před rokem 1989. Její hlas mohou posluchači pravidelně slyšet v pořadu Názory a argumenty v Českém rozhlase Plus.

„Ti, kteří Lídu Rakušanovou jako já pravidelně poslouchali, si připomenou, jak vysílání Svobodné Evropy pomáhalo přežít normalizaci. Těm mladším její autentický styl pomůže pochopit logiku světa rozděleného téměř neprostupnou hranicí, kterou ale právě jako jedno z mála dokázalo každý den prorážet svobodné rozhlasové vysílání,“ podotkl politolog Michal Klíma.