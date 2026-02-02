Libuše Šmuclerová po 19 letech odešla z Czech News Center

Libuše Šmuclerová se rozhodla ukončit po devatenácti letech své působení v Czech News Center (CNC). K poslednímu lednu na vlastní žádost rezignovala na pozici předsedkyně dozorčí rady, oznámil vydavatelský dům v tiskové zprávě.
„Po devatenácti letech strávených v Czech News Center (dříve Ringier, Ringier Axel Springer) jsem se rozhodla na vlastní žádost rezignovat na post předsedkyně dozorčí rady a ukončit své působení ve firmě. Byla to neuvěřitelná jízda. Za ty téměř dvě dekády jsem měla tu čest být u transformace tradičního vydavatelského domu v moderní multimediální firmu. Odcházím s pocitem hrdosti na to, co jsme společně dokázali, a s vděčností za důvěru, kterou jsem po celou dobu – ať již jako CEO, předsedkyně představenstva či následně předsedkyně dozorčí rady – měla,“ vysvětlila své rozhodnutí Libuše Šmuclerová, která do tehdejšího vydavatelství Ringier nastoupila v roce 2005.

„Po posledních letech, kdy jsem se v CNC věnovala strategickému dohledu, cítím jasnou potřebu vrátit se k aktivnímu budování a exekutivě,“ připojila Šmuclerová. A doplnila, že odchází, protože dostala příležitost podílet se na stavbě něčeho nového.

„Děkuji všem kolegům, akcionářům a partnerům za roky inspirativní spolupráce. Přeji CNC úspěšné roky i v budoucnu! Stejně jako Nova i CNC pro mě již navždy bude srdeční záležitostí,“ uvedla Šmuclerová.

Za akcionáře a vlastníky jí poděkoval člen představenstva Czech Media Invest Daniel Častvaj. Zdůraznil, že byla u kormidla v dobách, které byly pro tištěná média zlomové, a dokázala firmu nejen provést složitou transformací z Ringieru na Czech News Center, ale především udržet její tržní sílu a relevanci.

„Děkuji jí za její strategický nadhled, píli a neúnavnou energii. Přeji jí mnoho štěstí a stejnou míru úspěchu v jejích nových projektech,“ přidal Častvaj.

K poděkování za dlouholetou práci se přidala i generální ředitelka Czech News Center Martina Říhová: „Libuše Šmuclerová zanechává v CNC nesmazatelnou stopu, děkujeme za její práci, nasazení, ale i inspiraci a přeji jí, ať ji nová tvůrčí etapa naplňuje stejně jako ta v CNC.“

Šmuclerová po absolvování žurnalistiky na Univerzitě Karlově nastoupila do redakce programů v Československé televizi, kde se v roce 1988 podílela na vzniku pořadu pro mladé – Studia Kontakt. V rámci tohoto pořadu, jehož byla Šmuclerová dramaturgyní a moderátorkou, se uskutečnily historicky první přímé televizní přenosy z demonstrací na Václavském náměstí v listopadu 1989.

V roce 1993 přešla z veřejnoprávní televize do nově vznikající TV Nova na pozici dramaturgyně pořadu Na vlastní oči. Později se stala šéfredaktorkou publicistiky, ředitelkou programu a programovou a výkonnou ředitelkou TV Nova. Na konci roku 2004 se změnou vlastníka televizní stanice Šmuclerová odešla.

V letech 2005 a 2006 vybudovala s tehdejším manželem Romanem Šmuclerem síť klinik estetické medicíny. Loni v červnu neúspěšně kandidovala na post nového ředitele České televize.

