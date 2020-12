Libora Boučka dojala přání k narozeninám v živém vysílání k slzám

„Moderátor by měl vždycky něco říkat, ale tohle jsou fakt silný chvíle,“ prohlásil viditelně dojatý Libor Bouček po gratulačním přepadu kolegyně Soni Porupkové a zhlédnutí dojemných přání.

Speciální reportáž mapující jeho kariéru na něj nejdřív v nadsázce prozradila, že miluje jídlo a držel snad už všechny diety světa, mluví na jeden nádech, a navíc strašně rychle, před moderováním se vždy rozmlouvá, je člověkem s největším přehledem o všem, chodí včas a je schopen moderovat i chmelovou brigádu a vypointovat obyčejné asfaltování silnice.

Libor Bouček si na obrazovce studia CNN Prima NEWS mohl díky kolegům zrekapitulovat svou dlouhou cestu spojenou s Primou. Od moderování reality Show VyVolení v roce 2005, přes několik ročníků vyhlašování soutěže Miss, moderování studia fotbalové Ligy mistrů na Prima COOL, až po oblíbenou show Máme rádi Česko a samozřejmě NOVÝ DEN.

K přáním se připojily dary, třeba video vzkazy od přátel z Česka i zahraničí. „Milý Libore, mám obavu, že bys ve svém kmetském věku mohl zapomenout na dětství. Takže…,“ spustila Jiřina Bohdalová nezaměnitelným hlasem pohádkového Křemílka: „Já ti přeju všechno nejlepší, co jenom ty si přeješ. Aby se ti ve tvém životě všechno dařilo.“

Nechyběla ani dvojice Liborových kolegyň z NOVÉHO DNE Gabriela Lašková a Sandra Pospíšilová, které nedávno odešly na mateřskou dovolenou a které Libora podobným gestem velmi mile zaskočily.

„Pššt, než se vzbudí kluci. Libore, všechno nejlepší k narozeninám. Přeju ti jenom to nejlepší. Ať jsi zdravý, milovaný, ať máš kolem sebe samé krásné, inspirativní a hodné lidi. A jednoduše, ať se máš parádně,“ vzkázala Gabriela Lašková.

„Á, tady nám někdo slaví! Milý Libore, přeju ti všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, ať jsi pořád ve formě, ať tě život stále baví, a hlavně zůstaň pořád tak prima,“ přidala Sandra Pospíšilová.

S přáním se připojil i generální ředitel skupiny Prima Marek Singer. „Libore, všechno nejlepší k narozeninám, a ať Vám vydrží pořád ta chuť zkoušet nové věci,“ popřál.

A vzpomněli si i bývalí kolegové z rádia. Třeba Patrik Hezucký. „Milý Libore, chtěl bych ti popřát všechno nejlepší k tvým čtyřicátým narozeninám. A doufám, že se nám jednou ještě podaří uskutečnit ty naše slavné výlety po Evropě, které jsou pro nás dodnes legendární,“ smál se na břiše ležící Hezucký.

Mezi dalšími gratulanty pak byli i slovenská moderátorka Adéla Banášová, režisér Pepe Majeský nebo český velvyslanec v Paříži Michel Fleischmann, který zazpíval pod Eiffelovou věží.

A Libor Bouček tentokrát slzy dojetí zadržoval jen hodně těžko. „Děkuji moc všem, kteří tohle přichystali. Bylo z toho vidět, že dobrého kadeřníka jsem neznal několik let. Děkuji vedení různých médií za to, že dali šanci i takto vypadajícímu člověku. Děkuji všem kamarádům, kteří se tam objevili. Děkuji týmu, který tady je. A děkuji hlavně divákům, protože vaše přízeň mi umožňuje pořád dělat to, co miluju a zbožňuju,“ uzavřel dojemné chvíle moderátor, který ještě na úplném konci NOVÉHO DNE poděkoval manželce Gabriele a svým rodičům.