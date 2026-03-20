Libor Bouček míří do Českého rozhlasu. Od dubna bude moderovat Hosta Radiožurnálu

Autor:
  10:18
Český rozhlas Radiožurnál oznámil po odchodu Lucie Výborné posilu. Od dubna bude pořad Host Radiožurnálu nově moderovat i Libor Bouček.
Pořad Host Radiožurnálu bude od dubna nově moderovat Libor Bouček

Pořad Host Radiožurnálu bude od dubna nově moderovat Libor Bouček

Pořad Host Radiožurnálu bude od dubna nově moderovat Libor Bouček
„Host Radiožurnálu je zavedený a mimořádně respektovaný pořad, který stojí na důvěře posluchačů i na kvalitě rozhovorů. Libor Bouček je zkušený profesionál s velkým rozhledem, výborným jazykovým citem a schopností vést dialog živě, pohotově, a přitom s respektem k hostovi,“ uvedl ředitel Zpravodajství Českého rozhlasu a šéfredaktor Radiožurnálu Ondřej Suchan.

Zároveň ocenil i symboliku jeho návratu do veřejnoprávního rozhlasu, kde Bouček u mikrofonu před lety začínal. „Věřím, že Hostu Radiožurnálu přinese svou osobitou energii a posluchačům nabídne silné a inspirativní rozhovory,“ doplnil Suchan.

Diskuzní pořad Host Radiožurnálu poběží i nadále každý všední den od 9 do 10 hodin, střídat se v něm budu moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný.

Libor Bouček vyrůstal s rozhlasem, prošel Dismanovým rozhlasovým dětským souborem. „Bylo mi 11, když jsem vstoupil do Českého rozhlasu. A nadšeně se učil a inspiroval těmi, kteří byli hlasy všech stanic. Takže to vnímám jako osobní návrat ke kořenům. A rovnou do jednoho z nejprestižnějších pořadů. Přál bych si posloužit rozhlasu a jeho posluchačkám a posluchačům se vším, co jsem se na vlastní okružní jízdě naučil,“ připojil Bouček.

Toho diváci znají například z pořadů Inkognito, Máme rádi Česko nebo Na lovu.

Pořad Host Radiožurnálu se dříve jmenoval Host Lucie Výborné. Ta ale na konci ledna z Českého rozhlasu po 20 letech odešla a vydala se na sólovou dráhu ve vlastním podcastu.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Libor Bouček míří do Českého rozhlasu. Od dubna bude moderovat Hosta Radiožurnálu

Pořad Host Radiožurnálu bude od dubna nově moderovat Libor Bouček

Český rozhlas Radiožurnál oznámil po odchodu Lucie Výborné posilu. Od dubna bude pořad Host Radiožurnálu nově moderovat i Libor Bouček.

ManpowerGroup s.r.o.
Inside sales representative

ManpowerGroup s.r.o.
Praha
nabízený plat: 45 000 - 46 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.