„Host Radiožurnálu je zavedený a mimořádně respektovaný pořad, který stojí na důvěře posluchačů i na kvalitě rozhovorů. Libor Bouček je zkušený profesionál s velkým rozhledem, výborným jazykovým citem a schopností vést dialog živě, pohotově, a přitom s respektem k hostovi,“ uvedl ředitel Zpravodajství Českého rozhlasu a šéfredaktor Radiožurnálu Ondřej Suchan.
Zároveň ocenil i symboliku jeho návratu do veřejnoprávního rozhlasu, kde Bouček u mikrofonu před lety začínal. „Věřím, že Hostu Radiožurnálu přinese svou osobitou energii a posluchačům nabídne silné a inspirativní rozhovory,“ doplnil Suchan.
Diskuzní pořad Host Radiožurnálu poběží i nadále každý všední den od 9 do 10 hodin, střídat se v něm budu moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný.
Libor Bouček vyrůstal s rozhlasem, prošel Dismanovým rozhlasovým dětským souborem. „Bylo mi 11, když jsem vstoupil do Českého rozhlasu. A nadšeně se učil a inspiroval těmi, kteří byli hlasy všech stanic. Takže to vnímám jako osobní návrat ke kořenům. A rovnou do jednoho z nejprestižnějších pořadů. Přál bych si posloužit rozhlasu a jeho posluchačkám a posluchačům se vším, co jsem se na vlastní okružní jízdě naučil,“ připojil Bouček.
Toho diváci znají například z pořadů Inkognito, Máme rádi Česko nebo Na lovu.
Pořad Host Radiožurnálu se dříve jmenoval Host Lucie Výborné. Ta ale na konci ledna z Českého rozhlasu po 20 letech odešla a vydala se na sólovou dráhu ve vlastním podcastu.
