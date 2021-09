Komunikaci Letiště Praha opět povede Eva Krejčí

Tiskovou mluvčí Letiště Praha zůstává Klára Divíšková.

Z PR týmu skupiny Letiště Praha na konci září odchází Kateřina Pavlíková, která přijala po více než čtyřech letech další profesní výzvu v oblasti cestovního ruchu.

Eva Krejčí se specializuje na komunikaci v oblasti dopravy a logistiky, nejdelší dobu své profesionální dráhy strávila právě na pražském letišti. Pracovní kariéru zahájila coby novinářka v Českém rozhlase, dále pracovala v PR agentuře APC a ve stavební spořitelně Modrá pyramida. Odtud se v roce 2006 přesunula do společnosti Letiště Praha, kde byla až do roku 2014. Poté vedla čtyři roky komunikaci České pošty. Jejím posledním působištěm byl mezinárodní poskytovatel dálkové autobusové dopravy FlixBus. Téma dopravy se Evě Krejčí promítá i do koníčků, jejím největším zájmem je nezávislé cestování.

„Podle Jamese Bonda prý člověk nikdy nemá říkat nikdy. To platí i v mém případě. Na letiště se vracím s velkou radostí. Využiji své zkušenosti, abych společně s kolegyněmi a kolegy v týmu podpořila komunikaci letiště směrem k veřejnosti, médiím a dalším skupinám, které se o dění v něm zajímají. Také se zaměřím na komunikaci se zaměstnanci letiště i dceřiných společností a s představiteli okolních municipalit,“ uvedla Eva Krejčí.

„Letiště Praha nelehké období související s pandemií zvládlo, nicméně je před námi hodně práce a to mě motivuje využít maximum mých znalostí i zkušeností, abych pomohla k jeho návratu do lepší kondice,“ doplnila.