Show LEGO MASTERS míří na Novu, stavitelé se utkají o půl milionu

„Diváci se mají rozhodně na co těšit. Dvojice, které jsme vybrali, jsou opravdu ti nejlepší z obou zemí. Uvidíme například stavitelské umění bratrů, maminky se synem nebo kamarádů. Diváci budou nicméně moci sledovat také dvě dvojice, které spojil až casting,“ uvedla kreativní producentka projektu Simona Matásková.

Po čtyři večery budou diváci sledovat dvojice, které se v každém kole poperou vždy se dvěma výzvami. Na konci večera vždy jedna dvojice soutěž opustí. Finálový večer se pak ponese ve jménu tří exkluzivních a velkolepých staveb. Vítězná dvojice pak získá finanční odměnu 500 tisíc korun.

„Z čeho mám také velikou radost, je výjimečná moderátorská dvojice – slovenská komička Evelyn a herec Matouš Ruml. Už od první chvíle byla mezi nimi neuvěřitelná chemie, která pořad dělá mile zábavným,“ doplnila Matásková.

Matouš Ruml přiznal, že ho soutěž vrátila do dětství. „Člověk si nejen hraje, ale vytváří nádherné obrazy, jiný svět. A fantazie je v životě důležitá. Umět si hrát, umět si vymýšlet příběhy. Když se na tuhle reality show budou lidi dívat, taky je to vrátí do dětství. Bude je to inspirovat, aby si hráli. Nejen se svými dětmi, ale i sami,“ míní herec.

V moderování soutěže mu bude sekundovat slovenská komička a příležitostná herečka Evelyn, vlastním jménem Eva Kramerová, která se proslavila videi na internetu nebo televizním seriálem Svět podle Evelyn. „Nemůžu se dočkat, až to budou moci diváci vidět v televizi. Doufám, že to pro ně bude kromě jiného i inspirace, jak se dá strávit volný čas,“ těší se Evelyn.

Show vznikala ve Varšavě, kde měli podle Novy soutěžící ty nejlepší možné podmínky. Ve studiu s postavenou obrovskou kostičkárnou byly stavitelům k dispozici miliony dílků stavebnice, která letos slaví 90 let.