Ředitelka Marianne ujišťuje, že se s Křetínským nedomlouvá, píše Le Monde

12:00 , aktualizováno 12:00

Patnáct měsíců poté, co Daniel Křetínský koupil francouzský týdeník Marianne, uskutečnila jím dosazená ředitelka Natacha Polonyová obrat v zaměření časopisu a chválí si klid, aniž by čelila vlivu majitele. Píše to francouzský list Le Monde, jehož redakce se vlivu Křetínského obává.