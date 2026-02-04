Moderátorka Barbora Kroužková odchází z České televize

Moderátorka Barbora Kroužková, která byla do prosince jednou z tváří hlavní zpravodajské relace Události, skončí v České televizi. „Přesný termín jejího odchodu není ještě definitivně stanovený a po vzájemné dohodě běží standardní výpovědní lhůta,“ uvedl tiskový mluvčí České televize Michal Pleskot.
„Po dvou měsících od rozhodnutí o mém přeřazení z Událostí jsem se rozhodla odejít z České televize. Využiji jedné z nabídek a těším se na novou práci,“ uvedla Kroužková pro portál Seznam Zprávy.

Česká televize od začátku letošního roku přesunula Kroužkovou z moderování pořadu Události do podvečerního Interview ČT24. Uvádí také pořad 90' ČT24.

Změny na ČT24: Kroužkovou nahradí Kručinská. Moderátoři budou spojeni s pořady

Kroužková v prosinci na sociální síti X napsala, že přesun „nebyl její rozhodnutí, ale změna je život“.

Česká televize na přelomu roku ohlásila i další změny v obsazení zpravodajských pořadů. Podle veřejnoprávní televize jde o proces, který je běžný i v mnohých jiných zahraničních zpravodajských televizích. Diváci si budou moci lépe zvyknout na své oblíbené moderátory, tvrdí.

„Cílem tohoto dlouho plánovaného kroku je umožnit divákům větší přehlednost a zvýšit míru identifikace s osobnostmi, které budou v jednotlivých pořadech stálé. Výrazně se tak sníží počet těch moderátorů, kteří byli během dne tvářemi více pořadů,“ vysvětlil ředitel divize Zpravodajství a publicistika Petr Mrzena.

Kroužková se v médiích pohybuje od 90. let, začínala v Českém rozhlase. Krátce pracovala v televizi Prima a na Frekvenci 1. V České televizi působila od roku 2006, od roku 2023 moderovala pořady Události a Události, komentáře. Působila například také v pořadech Dobré ráno a Studio 6.

