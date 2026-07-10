„Pokud někdo platí desítky tisíc za billboardy a nedá si ně logo, tak se nejspíš v horizontu týdnů objeví odhalení nebo rozuzlení,“ uvedl Martin Šámal pro iDNES.cz.
Pak teprve podle něho zjistíme, co je plné sdělení autora kampaně. „Pokud by šlo o kampaň, která nebude mít pokračování, tak bych volil pro získání ještě větší pozornosti, černou barvu. Předpokládám, že se v použitých barvách ukáže navazující ostrá část kampaně, aby byla zachována konzistence použitých barev,“ připojil odborník.
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Míní totiž, že s nejvyšší pravděpodobností se jedná o takzvaný teaser, tedy první fázi nějaké reklamní kampaně, která zatím neprozrazuje detaily a hlavně značku. Tím se snaží upoutat pozornost zákazníka a vyvolat očekávání, co dále přijde.
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„Stejný obsah kampaní na venkovních plochách má různou sílu a způsob vnímání podle umístění reklamní plochy. V tomto případě je propojení textu, symboliky kříže a billboardu u krematoria extrémně silné a má velkou šanci přepnout lidi, kteří jedou kolem a své okolí vnímají podvědomě, do módu vědomého vnímání a zapamatování toho, co viděli,“ uzavřel Šámal.