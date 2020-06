Americké deníky i v krizi shání nové zaměstnance, píše Financial Times

14:00 , aktualizováno 14:00

Předním americkým deníkům The Wall Street Journal a The New York Times přibývají v koronavirové krizi digitální předplatitelé. Zatímco média závislá na reklamě propouštějí a hroutí se, oba listy nejenže se zatím propouštění a krácení mezd vyhnuly, ale novináře i nabírají, píše na webu britský deník Financial Times.