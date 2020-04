Veřejnost na nás zapomněla, posteskl si dětský domov. Pomůže Rádio Impuls

„Zabezpečujeme chod organizace, péči o svěřené děti, které musí zůstávat v objektu, ale zároveň se musíme postarat o své vlastní rodiny. Toto vypětí je pro nás velmi těžké,“ posteskl si ředitel dětského domova ve Vrbně pod Pradědem.

K dětem ve čtvrtek zamíří reportér Impulsu Aleš Růžička, který jim společně s redaktorem Vítkem Zábranským přiveze společenské hry a digitální rádia. Z místa také budou po celý den vstupovat do vysílání.

Do pomoci se mohou zapojit také posluchači. Za každý jeden z příspěvků do čtvrtečního Tématu dne doveze rádio do Vrbna pod Pradědem dárek navíc.



Kapka naděje pomáhá nemocnicím

Nadační fond Kapka naděje investovala do boje s koronavirem téměř 10 milionů korun. V rámci projektu Vlna naděje pošle do nemocnic více jak 31 000 respirátorů třídy FFP2 a respiračních roušek KN 95.

Pro pacienty v nejtěžším stavu nadace získala také tři mobilní ultrazvukové plicní sondy, stejné množství videolaryngoskopů s umístěnou kamerou a projekcí na displeji, které se využívají v případě obtížně intubovatelných pacientů, a také šest přístrojů pro plicní dechovou podporu.

Jeden z přístrojů darovala Kapce naděje i televize Nova a její seriál Ordinace v růžové zahradě 2.