Podle serveru Lupa.cz ukončení činnosti platformy vyplývá z oznámení představenstva zaměstnancům. Vedení společnosti rozhodnutí zdůvodnilo silnou konkurencí velkých světových platforem a SkyShowtime v tomto prostředí nedokáže dlouhodobě fungovat.
Z čela firmy zároveň odchází generální ředitel Monty Sarhan a řízením byl pověřen dosavadní finanční ředitel Mark Neil.
Rozhodnutí přichází krátce poté, co Skydance v říjnu dokončila převzetí Warner Bros. Discovery a získala tím také streamovací službu HBO Max. Skupina chce postupně propojit HBO Max s Paramount+. Jak se změny promítnou do dostupnosti filmů a seriálů ze SkyShowtime v Česku, zatím není jasné.
|
Paramount převzal společnost Warner Bros. Discovery. Skupina nově nese jméno Skydance
SkyShowtime působí ve 22 evropských zemích. Služba má během postupného ukončování činnosti dál běžně fungovat. Přesný termín jejího vypnutí zatím není znám.