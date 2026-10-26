Jak se financují veřejnoprávní média v Evropě a proč česká reforma naráží na silnou kritiku?

Čtyři hlavní evropské modely: Od poplatků po státní rozpočet
Debata o financování médií veřejné služby se často zužuje na otázku, zda občané platí koncesionářské poplatky, či zda médium dotuje stát. Evropská praxe je ale pestřejší a rozlišuje hned několik základních modelů:
- Poplatek za domácnost (příspěvek): Nezávislý na vlastnictví televizoru, platí ho každá domácnost (například Německo, Rakousko, Švýcarsko).
- Poplatek navázaný na přijímač: Povinnost se odvíjí od vlastnictví zařízení schopného přijímat signál (Spojené království, Polsko, Česko).
- Účelová daň: Výběr probíhá skrze daňový systém na základě individuálních příjmů občanů (Finsko, Švédsko).
- Přímé financování z rozpočtu nebo hybridní modely: Média jsou financována přímo ze státního rozpočtu (Slovensko, Norsko, Dánsko) nebo ze speciálně vyčleněných daňových výnosů, jako je tomu u francouzské daně z přidané hodnoty (DPH).
Podle dat Evropské vysílací unie (EBU) tvořily koncesionářské poplatky v roce 2023 zhruba 47 procent celkových příjmů médií v oblasti EBU, přičemž celkové financování dlouhodobě zaostává za růstem nákladů.
Kde poplatky zrušili a jak to funguje jinde?
Zatímco některé státy systém poplatků modernizují, jiné jej zcela opustily:
- Země, které poplatky zrušily: Dánsko, Norsko a Nizozemsko financují veřejnoprávní média přímo ze státního rozpočtu. Slovensko zrušilo poplatky v roce 2023 a transformovalo instituci na Slovenskou televizi a rozhlas (STVR). Francie zrušila samostatný poplatek v roce 2022 a provoz zajišťuje skrze vyčleněný podíl z výnosů DPH, o němž každoročně rozhoduje parlament.
- Země, které drží silný model domácností: Německo vybírá příspěvek ve výši 18,36 eura měsíčně za domácnost (cca 450 Kč), což činí 220,32 eura ročně (zhruba 5 400 Kč). Rakousko funguje na podobném principu se základní sazbou 15,30 eura měsíčně (cca 370 Kč), tedy 183,60 eura ročně (zhruba 4 500 Kč). Spojené království od dubna 2026 zvýšilo televizní licenci na 180 GBP ročně (zhruba 5 200 Kč při kurzu 29,04 Kč/GBP), přičemž se vztahuje na živé vysílání a platformu BBC iPlayer.
- Severský daňový model: Švédsko nahradilo poplatky individuálním příspěvkem vybíraným daňovou správou. Částka činí maximálně 1 184 švédských korun ročně (zhruba 2 600 Kč při kurzu 2,19 Kč/SEK) a odvíjí se od příjmů jednotlivce.
|Země
|Model financování
|Měsíční poplatek (v místní měně)
|Roční poplatek (v místní měně)
|Přepočet na CZK (ročně)
|Poznámka / podmínky
|Německo
|Poplatek za domácnost
|18,36 EUR
|220,32 EUR
|cca 5 400 Kč
|Pevná částka za domácnost bez ohledu na počet osob či přijímačů. (Měsíčně cca 450 Kč)
|Spojené království
|Televizní licence
|—
|180,00 GBP
|cca 5 200 Kč
|Zvýšeno od dubna 2026. Vztahuje se na živé vysílání a platformu BBC iPlayer. (Kurz 29,04 Kč/GBP)
|Rakousko
|Poplatek za domácnost
|15,30 EUR
|183,60 EUR
|cca 4 500 Kč
|Základní sazba za domácnost. (Měsíčně cca 370 Kč)
|Švédsko
|Severský daňový model (účelová daň)
|—
|max. 1 184 SEK
|max. 2 600 Kč
|Individuální příspěvek vybíraný daňovou správou podle příjmů jednotlivce. (Kurz 2,19 Kč/SEK)
Česko na křižovatce. Zrychlené rušení poplatků a hrozba škrtů
Česko k 26. říjnu 2026 nadále vybírá klasické poplatky navázané na vlastnictví přijímače (150 korun měsíčně pro Českou televizi a 55 korun pro Český rozhlas, dohromady 2 460 korun ročně za domácnost). Situace se však na politické scéně mění překotným tempem:
- Vládní koalice prosazuje úplné zrušení poplatků a přechod na financování ze státního rozpočtu již od ledna 2027.
- Návrh v režimu zrychleného projednávání prošel po bouřlivé noční debatě prvním čtením v Poslanecké sněmovně v sobotu 24. října 2026 nad ránem a zamířil do výborů.
|
Koalice protlačila konec poplatků ČT a rozhlasu v sobotu po půl páté ráno
- Pro rok 2027 vládní návrh počítá s pevným státním příspěvkem 5,74 miliardy Kč pro Českou televizi (ČT) a 2,065 miliardy Kč pro Český rozhlas (ČRo) (celkem 7,805 miliardy Kč).
Kde je zádrhel?
Podle analýz mediálního trhu vládní návrh fakticky znamená významné seškrtání rozpočtů veřejnoprávních médií o zhruba 15 procent (v součtu o 1,4 miliardy korun ročně méně oproti stávajícímu stavu).
|
Nezávislost médií zůstane zachována, řekl Babiš k rušení poplatků. Návrh nestáhne
Příprava státního rozpočtu na rok 2027 s těmito výdaji navíc v původních plánech pevně nepočítala, což vyvolává chaos v plánování. Vedení obou médií varuje před nutností plošně omezovat vysílání, rušit regionální studia či programy pro děti a seniory. Odbory ČT a ČRo společně s iniciativou Veřejnoprávně již v reakci na postup vlády vyhlásily na úterý 3. listopadu celodenní stávku.
|
Zaměstnanci ČT a ČRo vyhlásili stávku. Reagují na náhlé jednání o konci poplatků
Pohled z Evropy a varování EBU
Změny financování v Česku vyvolaly okamžitý mezinárodní ohlas. Evropská vysílací unie (EBU) vydala v pátek 23. října 2026 oficiální stanovisko, ve kterém vyjádřila hluboké znepokojení nad překotným a netransparentním způsobem, jakým koalice reformu Sněmovnou protlačuje.
|
Tohle jste přehnali. Tisíce lidí bouřily v Praze za poplatky ČT a ČRo, bude Letná
EBU důrazně připomíná závazné standardy Evropského aktu o svobodě médií (EMFA), podle nichž musí být financování veřejnoprávních médií předem stanovené, transparentní, objektivní a především musí zaručit jejich finanční udržitelnost. Podle unie hrozí, že navržený český model vytvoří nebezpečnou finanční závislost na aktuální politické moci a každoroční vůli poslanců při schvalování státního rozpočtu, což přímo ohrožuje redakční nezávislost obou institucí.