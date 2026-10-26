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Poplatky za veřejnoprávní média v Evropě. Kde je nahradily daně a co může nastat v Česku?

Ivana Vaňkátová
  15:00

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Jak se financují veřejnoprávní média v Evropě a proč česká reforma naráží na silnou kritiku? | foto: Radek Vebr, MAFRA

Zatímco v Německu či Británii lidé platí pravidelné příspěvky na veřejnoprávní vysílání, ve Skandinávii nebo ve Francii fungují odlišné způsoby financování. Česká vláda nyní prosazuje zrušení televizních a rozhlasových poplatků a přechod na státní rozpočet. Jaké modely se v Evropě používají, kde se poplatky ruší a co změny znamenají pro nezávislost médií?

Čtyři hlavní evropské modely: Od poplatků po státní rozpočet

Debata o financování médií veřejné služby se často zužuje na otázku, zda občané platí koncesionářské poplatky, či zda médium dotuje stát. Evropská praxe je ale pestřejší a rozlišuje hned několik základních modelů:

  • Poplatek za domácnost (příspěvek): Nezávislý na vlastnictví televizoru, platí ho každá domácnost (například Německo, Rakousko, Švýcarsko).
  • Poplatek navázaný na přijímač: Povinnost se odvíjí od vlastnictví zařízení schopného přijímat signál (Spojené království, Polsko, Česko).
  • Účelová daň: Výběr probíhá skrze daňový systém na základě individuálních příjmů občanů (Finsko, Švédsko).
  • Přímé financování z rozpočtu nebo hybridní modely: Média jsou financována přímo ze státního rozpočtu (Slovensko, Norsko, Dánsko) nebo ze speciálně vyčleněných daňových výnosů, jako je tomu u francouzské daně z přidané hodnoty (DPH).

Podle dat Evropské vysílací unie (EBU) tvořily koncesionářské poplatky v roce 2023 zhruba 47 procent celkových příjmů médií v oblasti EBU, přičemž celkové financování dlouhodobě zaostává za růstem nákladů.

V Brně se sešlo několik tisíc lidí na brněnském náměstí Svobody, aby vyjádřilo nesouhlas s chystanými změnami ve financování veřejnoprávních médií. (24. října 2026)

Kde poplatky zrušili a jak to funguje jinde?

Zatímco některé státy systém poplatků modernizují, jiné jej zcela opustily:

  • Země, které poplatky zrušily: Dánsko, Norsko a Nizozemsko financují veřejnoprávní média přímo ze státního rozpočtu. Slovensko zrušilo poplatky v roce 2023 a transformovalo instituci na Slovenskou televizi a rozhlas (STVR). Francie zrušila samostatný poplatek v roce 2022 a provoz zajišťuje skrze vyčleněný podíl z výnosů DPH, o němž každoročně rozhoduje parlament.
  • Země, které drží silný model domácností: Německo vybírá příspěvek ve výši 18,36 eura měsíčně za domácnost (cca 450 Kč), což činí 220,32 eura ročně (zhruba 5 400 Kč). Rakousko funguje na podobném principu se základní sazbou 15,30 eura měsíčně (cca 370 Kč), tedy 183,60 eura ročně (zhruba 4 500 Kč). Spojené království od dubna 2026 zvýšilo televizní licenci na 180 GBP ročně (zhruba 5 200 Kč při kurzu 29,04 Kč/GBP), přičemž se vztahuje na živé vysílání a platformu BBC iPlayer.
  • Severský daňový model: Švédsko nahradilo poplatky individuálním příspěvkem vybíraným daňovou správou. Částka činí maximálně 1 184 švédských korun ročně (zhruba 2 600 Kč při kurzu 2,19 Kč/SEK) a odvíjí se od příjmů jednotlivce.
Srovnání poplatků za veřejnoprávní média v vybraných zemích
ZeměModel financováníMěsíční poplatek (v místní měně)Roční poplatek (v místní měně)Přepočet na CZK (ročně)Poznámka / podmínky
NěmeckoPoplatek za domácnost18,36 EUR220,32 EURcca 5 400 KčPevná částka za domácnost bez ohledu na počet osob či přijímačů. (Měsíčně cca 450 Kč)
Spojené královstvíTelevizní licence180,00 GBPcca 5 200 KčZvýšeno od dubna 2026. Vztahuje se na živé vysílání a platformu BBC iPlayer. (Kurz 29,04 Kč/GBP)
RakouskoPoplatek za domácnost15,30 EUR183,60 EURcca 4 500 KčZákladní sazba za domácnost. (Měsíčně cca 370 Kč)
ŠvédskoSeverský daňový model (účelová daň)max. 1 184 SEKmax. 2 600 KčIndividuální příspěvek vybíraný daňovou správou podle příjmů jednotlivce. (Kurz 2,19 Kč/SEK)

Česko na křižovatce. Zrychlené rušení poplatků a hrozba škrtů

Česko k 26. říjnu 2026 nadále vybírá klasické poplatky navázané na vlastnictví přijímače (150 korun měsíčně pro Českou televizi a 55 korun pro Český rozhlas, dohromady 2 460 korun ročně za domácnost). Situace se však na politické scéně mění překotným tempem:

  • Vládní koalice prosazuje úplné zrušení poplatků a přechod na financování ze státního rozpočtu již od ledna 2027.
  • Návrh v režimu zrychleného projednávání prošel po bouřlivé noční debatě prvním čtením v Poslanecké sněmovně v sobotu 24. října 2026 nad ránem a zamířil do výborů.

Koalice protlačila konec poplatků ČT a rozhlasu v sobotu po půl páté ráno
  • Pro rok 2027 vládní návrh počítá s pevným státním příspěvkem 5,74 miliardy Kč pro Českou televizi (ČT) a 2,065 miliardy Kč pro Český rozhlas (ČRo) (celkem 7,805 miliardy Kč).

Pracovníci ČT a ČRo vyhlásili na úterý 3. listopadu celodenní stávku, oznámila iniciativa Veřejnoprávně na tiskové konferenci před budovou ČRo v reakci na plán převést poplatky pos státní rozpočet. (23. října 2026)

Kde je zádrhel?

Podle analýz mediálního trhu vládní návrh fakticky znamená významné seškrtání rozpočtů veřejnoprávních médií o zhruba 15 procent (v součtu o 1,4 miliardy korun ročně méně oproti stávajícímu stavu).

Nezávislost médií zůstane zachována, řekl Babiš k rušení poplatků. Návrh nestáhne

Příprava státního rozpočtu na rok 2027 s těmito výdaji navíc v původních plánech pevně nepočítala, což vyvolává chaos v plánování. Vedení obou médií varuje před nutností plošně omezovat vysílání, rušit regionální studia či programy pro děti a seniory. Odbory ČT a ČRo společně s iniciativou Veřejnoprávně již v reakci na postup vlády vyhlásily na úterý 3. listopadu celodenní stávku.

Zaměstnanci ČT a ČRo vyhlásili stávku. Reagují na náhlé jednání o konci poplatků

Pohled z Evropy a varování EBU

Změny financování v Česku vyvolaly okamžitý mezinárodní ohlas. Evropská vysílací unie (EBU) vydala v pátek 23. října 2026 oficiální stanovisko, ve kterém vyjádřila hluboké znepokojení nad překotným a netransparentním způsobem, jakým koalice reformu Sněmovnou protlačuje.

Tohle jste přehnali. Tisíce lidí bouřily v Praze za poplatky ČT a ČRo, bude Letná

EBU důrazně připomíná závazné standardy Evropského aktu o svobodě médií (EMFA), podle nichž musí být financování veřejnoprávních médií předem stanovené, transparentní, objektivní a především musí zaručit jejich finanční udržitelnost. Podle unie hrozí, že navržený český model vytvoří nebezpečnou finanční závislost na aktuální politické moci a každoroční vůli poslanců při schvalování státního rozpočtu, což přímo ohrožuje redakční nezávislost obou institucí.

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