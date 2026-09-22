Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Víte, koho volíte? Volební speciál iDNES.cz nabídne unikátní pohled do zákulisí

Autor:
  6:00
Volební speciál pro komunální a senátní volby

Volební speciál pro komunální a senátní volby | foto: iDNES.cz

Volby 2026 s Vladimírem Vokálem
Volby 2026 s Jiří Vachtlem a Evou Pospíšilovou
Volby 2026 s Petrem Kolářem a Josefem Kopeckým
Petr Kolář
21 fotografií
Podzimní komunální a senátní volby se blíží a zpravodajský portál iDNES.cz přichází s obsáhlým volebním speciálem. Graficky zpracované online sčítání výsledků a detailní data z každé obce jsou samozřejmým základem, na který navazuje exkluzivní obsah iDNES Premium. Právě tady najdete hlubší souvislosti, odpovědi na klíčové otázky a získáte jasnou představu o tom, komu dáváte svůj hlas.
ZÍSKAT ZA 19 KČ

Co přesně vybraní kandidáti udělají s vaším bydlením? Jak chtějí vyřešit dopravu a s kým půjdou po volbách do koalice? Přesně na tyto palčivé otázky se zaměříme v sérii anket s lídry v Praze, Brně či Ostravě v rámci Superdebat.

Tradiční volební menu pak doplní odlehčenější témata – od přehledu předvolebních billboardů přes největší bizáry kampaně až po netradiční osobnosti, které se letos ucházejí o přízeň voličů.

Zkušení redaktoři, kteří vidí za oponu

Abychom vám přinesli ten nejlepší vhled a pomohli vám zjistit, co se děje, když zhasnou kamery, nasazujeme do terénu naše nejzkušenější novináře. Seznamte se s nejvýraznějšími autory z týmu iDNES Premium:

  • Jiří Vachtl: Rozkrývá zákulisí kampaně, financování, skryté strategie.
  • Eva Pospíšilová: Zaměří se na majetky, peníze, osobní vazby a na to, komu jsou kandidáti ve skutečnosti zavázáni.
  • Josef Kopecký: Zkušený reportér, který se osobně zná s klíčovými hráči. Nabídne detailní rozhovory, autorské komentáře a přesné analýzy politických strategií i samotné volební hry.
  • Petr Kolář: Přinese velké rozhovory, břitké komentáře a zanalyzuje složitou povolební hru.
  • Vladimír Vokál: Zprostředkuje vám ostré debaty, videorozhovory a bezprostřední reakce politiků na aktuální dění.

Volby 2026 s Jiří Vachtlem a Evou Pospíšilovou

Komplexní přehled na každý den

Vedle reportáží přímo z ulic a kontaktních akcí, kam dorazí podpořit lokální kandidáty i předsedové stran, nabídneme širokou paletu rozhovorů. Během září a října se můžete těšit na tradiční seriál rozhovorů s lídry relevantních politických uskupení, výběrová interview s osobnostmi senátní kampaně i detailní rozhovory s kandidáty na primátory krajských měst. Vše budou průběžně doplňovat analýzy, redakční komentáře a názory předních politologů na aktuální vývoj či volební průzkumy.

ZÍSKAT ZA 19 KČ

Nejčtenější

Kdo vládne Instagramu v Evropě? Podívejte se na hvězdy jednotlivých zemí

Instagramové hvězdy z celé Evropy

Kdo má nejvíc sledujících na Instagramu v jednotlivých evropských zemích? S přehledem kralují sportovci v čele s fotbalisty. Některé země ale překvapily a sportovci se rozhodně na nejvyšších příčkách...

Dny NATO nabídly davům impozantní představení letců i nové stroje armády

An-124 Ruslan na Dnech NATO v Ostravě a ukázka vozidla Titus. (19. září 2026)

Na mošnovském letišti v sobotu začaly dvoudenní Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil Armády ČR, které jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Největší zážitek pro návštěvníky nabídla...

Marek Eben a Tereza Kostková končí s moderováním StarDance

Marek Eben a Tereza Kostková na tiskové konferenci 14. ročníku StarDance

Marek Eben a Tereza Kostková v televizní show StarDance skončí. Čtrnáctý ročník, který začíná 10. října, bude jejich poslední. Oblíbený pořad moderovali od roku 2006. Informaci dvojice oznámila na...

Potupa Putina během volební frašky. Rekordní útok zasáhl moskevskou rafinerii

Zasáhli jsme klíčovou ruskou rafinérii, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr...

Závěrečný den ruských voleb do Státní dumy poznamenal nebývalý úder. Kyjev vyslal obří roj dronů, který zasáhl logistické uzly a dokonce zapálil klíčovou moskevskou rafinerii. Ruské hlavní město v...

Osmnáctiletý řidič dostal na mokré silnici smyk. Po srážce s autem v protisměru zemřel

Na silnici mezi Kolínem a Poděbrady došlo k vážné dopravní nehodě, při které...

Po střetu s protijedoucím vozidlem zemřel osmnáctiletý řidič na silnici mezi Kolínem a Poděbrady. Na místo jely všechny složky záchranného systému, druhého řidiče převezly letecky do nemocnice.

Víte, koho volíte? Volební speciál iDNES.cz nabídne unikátní pohled do zákulisí

Volební speciál pro komunální a senátní volby

Podzimní komunální a senátní volby se blíží a zpravodajský portál iDNES.cz přichází s obsáhlým volebním speciálem. Graficky zpracované online sčítání výsledků a detailní data z každé obce jsou...

22. září 2026

Boskovice a Mikulov před volbami snížily počet zastupitelů, kvůli úsporám i pružnosti

Mikulovský zámek

Ačkoliv s téměř dvanácti tisíci obyvatel Boskovice výrazně zaostávají za dvacetitisícovým Blanskem, z hlediska počtu zastupitelů vychází srovnání odlišně. V Boskovicích dlouhé roky na jednání zasedá...

22. září 2026  5:57

Pitná voda v Česku: odkud ji bereme, jaké jsou kapacity a kolik mít stranou „na horší časy?“

Kolik je v Česku vody a jaké jsou doporučené zásoby na krizi?

Tuzemské vodárny ročně vyprodukují na šest set milionů metrů krychlových vody, část obcí přesto zůstává během období vyšších teplot na suchu. Na vině je roztříštěný systém, kdy do velkých měst proudí...

22. září 2026  5:30

Poslanci mají jednat o trestech za neplacení výživného i za týrání zvířat

ilustrační snímek

Poslanci by měli v úterý projednávat návrhy na rozšíření trestného činu neplacení výživného, na zpřísnění trestů za týrání zvířat a člověka ve společné domácnosti i o zvýšení plateb státu zdravotním...

22. září 2026  5:30

Sucho nutí farmáře vybíjet stáda, a to nejen na maso

Za 150 hektary pastvin a péčí o 120 kusů dobytka se skrývají dlouhé roky...

Letní obavy se potvrzují. Kvůli suchu a posléze drahému krmení přistupují farmáři ke snižování stavu skotu, tedy k vybíjení dobytka. Problémy potvrzují hlavně jižní Čechy, ale třeba i podniky na...

22. září 2026

Střet Trumpa s Fedem. Sazby šly nahoru, přestože prezident chtěl levnější půjčky

Premium
Prezident USA Donald Trump si podává ruce s Kevinem Warshem na Warshově přísaze...

Americká centrální banka Fed zvedla minulý týden úrokové sazby do rozmezí 3,75 až 4 procenta. První zvýšení sazeb po třech letech přišlo pouhé dva měsíce před klíčovými kongresovými volbami. A může...

22. září 2026

Stíhaný za machinace s byty v Brně znovu kandiduje. Cílí hned na dvě radnice

Premium
Filip Leder

Dvaapadesátiletý starosta Brna-Žabovřesk, vlivný advokát a blízký spolupracovník bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka Filip Leder měl slibně rozjetou politickou kariéru. V Brně platil...

22. září 2026

ANALÝZA: Die Katastrophe. Kancléř Merz táhne CDU ke dnu, čekají je těžké týdny

Premium
Smutný muž. Kancléř Friedrich Merz sleduje jedno volební fiasko za druhým,...

Friedrich Merz se stává vlastním stínem, možná nejtragičtějším německým kancléřem posledních dekád. Ve víkendových zemských volbách ztratili jeho křesťanští demokraté (CDU) pozice jak v Berlíně, kde...

22. září 2026

Volby budou milník. Koalici můžeme vést i my, říká šéf lidovců Grolich

Předseda KDU-ČSL a hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich. (21. září 2026)

V průzkumech lidovci přešlapují kolem tří procent, přesto si jejich předseda troufá pomýšlet i na vedení budoucích koalic. Redakce iDNES.cz přináší další z předvolebních rozhovorů s lídry politických...

22. září 2026

EU se na sankcích proti Rusku zatím neshodla, jména dvou oligarchů zmizela

Ruský podnikatel a majitel společností Metalloinvest a Megafon Ališer Usmanov v...

Členské státy EU se zatím nedohodly na tříletém prodloužení sankcí uvalených na ruské a běloruské občany a firmy. Původně se sankce prodlužovaly vždy jen o šest měsíců. Jde o kompromisní dohodu,...

21. září 2026  18:57,  aktualizováno  22:59

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Trumpa bojkotovala média. Mluvil bez mikrofonu a diváci slyšeli jen protivný šum

Policie reportérům ze stanic CNN a MS NOW zabránila v přístupu do areálu Bílého...

Všechny velké americké televizní sítě vyhlásily bojkot oficiálních akcí prezidenta Donalda Trumpa poté, co Bílý dům v pátek zakázal přístup novinářům z médií CNN, MS NOW a Politico.

21. září 2026  21:55

Střílel z okna bytu ve čtvrtém patře. Policie muže zpacifikovala

ilustrační snímek

Pražští policisté vyjeli v pondělí večer do ulice Pod Kavalírkou v Praze 5 poté, co několik lidí oznámilo, že neznámý muž střílí z jednoho z bytů ve čtvrtém patře. Na místo okamžitě vyrazily...

21. září 2026  21:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.