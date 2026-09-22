Víte, koho volíte? Volební speciál iDNES.cz nabídne unikátní pohled do zákulisí

Co přesně vybraní kandidáti udělají s vaším bydlením? Jak chtějí vyřešit dopravu a s kým půjdou po volbách do koalice? Přesně na tyto palčivé otázky se zaměříme v sérii anket s lídry v Praze, Brně či Ostravě v rámci Superdebat.
Tradiční volební menu pak doplní odlehčenější témata – od přehledu předvolebních billboardů přes největší bizáry kampaně až po netradiční osobnosti, které se letos ucházejí o přízeň voličů.
Zkušení redaktoři, kteří vidí za oponu
Abychom vám přinesli ten nejlepší vhled a pomohli vám zjistit, co se děje, když zhasnou kamery, nasazujeme do terénu naše nejzkušenější novináře. Seznamte se s nejvýraznějšími autory z týmu iDNES Premium:
- Jiří Vachtl: Rozkrývá zákulisí kampaně, financování, skryté strategie.
- Eva Pospíšilová: Zaměří se na majetky, peníze, osobní vazby a na to, komu jsou kandidáti ve skutečnosti zavázáni.
- Josef Kopecký: Zkušený reportér, který se osobně zná s klíčovými hráči. Nabídne detailní rozhovory, autorské komentáře a přesné analýzy politických strategií i samotné volební hry.
- Petr Kolář: Přinese velké rozhovory, břitké komentáře a zanalyzuje složitou povolební hru.
- Vladimír Vokál: Zprostředkuje vám ostré debaty, videorozhovory a bezprostřední reakce politiků na aktuální dění.
Komplexní přehled na každý den
Vedle reportáží přímo z ulic a kontaktních akcí, kam dorazí podpořit lokální kandidáty i předsedové stran, nabídneme širokou paletu rozhovorů. Během září a října se můžete těšit na tradiční seriál rozhovorů s lídry relevantních politických uskupení, výběrová interview s osobnostmi senátní kampaně i detailní rozhovory s kandidáty na primátory krajských měst. Vše budou průběžně doplňovat analýzy, redakční komentáře a názory předních politologů na aktuální vývoj či volební průzkumy.