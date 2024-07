První výherce už kupuje kolo pro syna. Hra o zboží za milion korun pokračuje

Denní výhry ve výši 30 000 korun už míří za prvními čtenáři iDNES Premium. Kamil Uhlíř z Kladna vyhrál v pondělí, a teď už vybírá kolo pro syna. A přitom i on zůstává nadále v osudí! Všichni, co se přihlásí do soutěže a splní podmínky, můžou vyhrávat každý den. Znovu a znovu! A na konci je cílová prémie, jízdní kolo za 100 000 korun od TSBOHEMIA.CZ.