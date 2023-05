Noviny nedaňte, ještě víc to zhorší situaci, píše Fialovi bývalý zmocněnec

Někdejší vládní zmocněnec pro oblast médií a dezinformací Michal Klíma požádal premiéra Petra Fialu, aby vláda znovu posoudila zařazení médií do sazby daně z přidané hodnoty. Podle něj by všechna periodika i placený internetový obsah měly stejně jako knihy patřit do nulové sazby DPH.