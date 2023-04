Ovčáček se vrací jako redaktor. Český Messi, chválí si ho společenský web

Ovčáčkův první článek na webu Život v Česku, který provozuje firma Potlesk Media Rudolfa Šindeláře, vyšel ve čtvrtek a pojednává o „návratu Miloše Zemana“. Ovčáček v něm vystupuje jako „mediální zástupce bývalého prezidenta“.

Bývalý prezidentův mluvčí se do plného režimu v roli redaktora a komentátora dostane od 1. května. Jeho specializací mají být rozhovory s osobnostmi veřejného dění nejen z politické scény. Každý týden se navíc chystá vydávat komentář, uvedl Médiář.

„Při vzájemné komunikaci jsme zjistili, že by mohla vzniknout vzájemná spolupráce. Jiřího Ovčáčka znám dvacet let a hodnotím ho jako jednoho z nejtalentovanějších lidí v českém mediálním prostředí. Je to jednoznačně pro náš portál významná posila, fotbalovou terminologií řečeno božský Messi na českém mediálním hřišti. Jsem naprosto přesvědčen, že čtenáři našeho obsahu jeho příchod a práci velmi ocení,“ sdělil Rudolf Šindelář.

Jiří Ovčáček, který v minulosti psal pro deníky Blesk, Právo nebo Haló noviny, již v březnu avizoval, že se chystá zamířit do soukromého sektoru. „Je to všechno v jednání. Nechci zatím hovořit o věcech, které nejsou dojednány. Bude to soukromý sektor, to je jediné, co k tomu řeknu. Není nic detailně dojednáno, ale na to je ještě čas do konce března. V každém případě se nechci věnovat veřejné činnost,“ prohlásil Ovčáček na Rádiu Impuls.

Bývalý hradní mluvčí také řekl, že s Milošem Zemanem zůstane dál v kontaktu. „Je to v plánu, ale bude to na přátelské bázi. Budu se snažit v rámci svého volného času panu prezidentovi pomáhat, například když mi přijdou nějaké žádosti o rozhovor s panem prezidentem, tak je samozřejmě budu poskytovat k rozhodování a případně pomůžu s organizací. To ale opravdu v rámci přátelství, ne žádného pracovně-právního vztahu,“ řekl Ovčáček s tím, že za to rozhodně nebude pobírat žádný honorář.