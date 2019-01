Shořel i za tebe a statusy na fejsíčku. Pozvánka na Palacha pobouřila

„Honza byl cool kid, veselej kluk a rváč. Shořel i za Tebe a Tvoje free statusy na fejsíčku? Zvedni zadek a pojď do kina. Jako bonus dostaneš Primeros tričko, když nám pošleš do PM fotku s lístkem.“ Takovým sloganem lákala na Facebooku firma Primeros na film s Janem Palachem a sklidila za to velkou kritiku od dalších uživatelů sociální sítě.



Facebookový status společnosti Primeros k filmu o Janu Palachovi.

„Osobně se nás dotýká životní příběh a hrdinský čin Jana Palacha. Prakticky každý den, ať už s vlastními dětmi nebo i sami cestou do práce, procházíme místy, pro nás jednou pro vždy spojenými s Palachovým jménem. Legerova třída i prostranství před Národním muzeem jsou proto našim soukromým pietním místem po celý rok a nikoli pouze v době mediálně zajímavých kulatých výročí,“ vysvětlil majitel a ředitel společnosti Primeros Roman Kocián.



Dodal, že je zklamán dlouhodobou společenskou apatií a všeobecnou relativizací hodnot. Navíc ho překvapila dramaturgie pražských nezávislých kin, kde místo připomenutí výročí činu Jana Palacha promítají příběh ruské ponorky.

„V tomto kontextu a na základě naší osobní iniciativy u majitele Kina Pilotů byla na nadcházející sobotní večer mimořádně zařazena projekce filmu Jan Palach režiséra Roberta Sedláčka, na který jsme rovněž přislíbili pozvat naše fanoušky a zaplnit tím kapacitu kinosálu,“ uvedl Kocián.

Firma doplnila, že vzhledem k tomu, že pracuje s cílovou skupinou zákazníků mezi 15 a 25 lety, nechtěla na Facebook vyhodit patetický status.