Diváci iVysílání si v uplynulém roce spustili celkem 285 milionů videí. Necelá polovina byla prostřednictvím televizních aplikací.
Mezi nejsledovanější pořady patřily seriály OKTOPUS 2 (4,8 milionu spuštění, 221 tisíc diváků), Děcko (2,9 milionu spuštění, 160 tisíc diváků), Ratolesti (2,9 milionu spuštění, 154 tisíc diváků), Zločin na dobré cestě (2,4 milionu spuštění, 112 tisíc diváků) a Limity (1,7 milionu spuštění, 120 tisíc diváků). Divácký ohlas zaznamenala také štědrovečerní pohádka Záhada strašidelného zámku (290 tisíc spuštění, 140 tisíc diváků) a film Máma (256 tisíc spuštění, 115 tisíc diváků).
Velký zájem na iVysílání dlouhodobě sklízí podle tiskové zprávy veřejnoprávní televize i zahraniční seriály, které jsou divákům k dispozici kompletně na jeden zátah souběžně s lineárním vysíláním. Příkladem je divácky oblíbený Hercule Poirot s celkem 3,8 milionu spuštěními a dále 29 tisíci diváky na díl.
iVysílání zároveň nabízí také online-only premiéry vybraných evropských seriálů, například skandinávský titul Exit, který zaznamenal celkem 1,5 milionu spuštění a dále 40 tisíc diváků na jeden díl.
Součástí nabídky jsou i žánrové objevy. Od historických dramat, jako je Viktorie (celkem milion spuštění, 19 tisíc diváků na díl), přes kriminální seriály typu Přiznání (celkem 700 tisíc spuštění, 66 tisíc diváků na díl), až po komediální evropské dystopické sci-fi Arkádie (celkem 600 tisíc spuštění, 20 tisíc diváků na díl).
Úspěšný byl rovněž dětský a rodinný obsah, například seriály Čtyřlístek (celkem 1,1 milionu spuštění, 125 tisíc diváků na díl) nebo Elin supertajný deník (celkem 700 tisíc spuštění, 36 tisíc diváků na díl).
„Diváci stále častěji sledují náš obsah kdykoli a na zařízeních, která jim vyhovují. Česká televize na tuto změnu dlouhodobě reaguje systematickým rozvojem svých online platforem,“ uvedl generální ředitel České televize Hynek Chudárek.
Výrazný zájem loni zaznamenalo také online zpravodajství ČT24, kde historicky nejvyšší návštěvnost přinesl volební víkend. Úspěšně odstartovala v minulém roce rovněž nová digitální platforma ČT sport. Digitální služby České televize ale nabízejí také další obsah, například hry pro děti z Déčka, vzdělávací videa ČT edu či YouTube kanály a podcasty.