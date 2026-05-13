Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Meta musí respektovat odměny vydavatelům za obsah článků, rozhodl soud

,
  14:52
Italský úřad pro dohled nad komunikacemi (AGCOM) měl právo nařídit společnosti Meta Platforms, aby odškodnila vydavatele za používání úryvků jejich článků. V úterý o tom rozhodl Soudní dvůr EU. Rozhodnutí je precedentem, na jehož základě by mohly podobné poplatky platformám stanovit i v dalších zemích.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Meta provozuje mimo jiné Facebook a Instagram.

„Právo vydavatelů na spravedlivou odměnu je v souladu s unijním právem za podmínky, že tato odměna představuje hospodářské protiplnění za svolení k online užití jejich publikací,“ uvedli soudci.

Dodali, že vydavatelé musí mít navíc možnost udělení tohoto svolení odmítnout nebo jej udělit bezplatně. Poplatek nelze vymáhat od platforem, které obsah článků nezveřejňují.

Právo úřadu AGCOM vynucovat takzvanou spravedlivou odměnu i pomocí sankcí podle soudu omezuje svobodu podnikání platforem, ale „podle všeho“ jde o omezení přípustné. Je totiž přiměřené k zajištění spravedlivého tržního prostředí pro autorské právo a toho, aby vydavatelé dosáhli návratnosti investic nezbytných k výrobě.

Nejvyšší soud evropské sedmadvacítky případ posuzoval poté, co Meta napadla pravomoc italského úřadu stanovit odměnu, kterou by online platformy měly platit za používání novinových článků.

Obsah není zadarmo. Austrálie přijala zákon o platbách za zprávy na síti

Meta argumentovala, že taková vnitrostátní opatření porušují evropský rámec práv vydavatelů na jednotném digitálním trhu. Italský soud následně požádal Soudní dvůr EU o předběžné rozhodnutí.

Server Česká justice upozorňuje upozorňuje, že rozsudek má váhu i mimo Itálii. Připomíná, že podobný spor řeší i v Belgii.

Úterní rozhodnutí podle něho posiluje i právní postavení maďarského vydavatele Like Company ve sporu proti společnosti Google o generativní umělé inteligenci a autorských právech. Případ se v březnu dostal k Soudnímu dvoru EU.

Google nás okrádá o čtenáře, stěžuje si Evropská rada vydavatelů na AI souhrny

Evropská rada vydavatelů rozhodnutí soudu uvítala. Podle její výkonné ředitelky Angely Mills Wadeové rozhodnutí otevře cestu ke spravedlivějšímu jednání s těmi, kteří zneužívají dominance tím, že odmítají vyjednávat v dobré víře. Připojila, že kvalitní žurnalistika závisí na schopnosti vydavatelů získat zpět investice potřebné k produkci důvěryhodných zpráv.

Vstoupit do diskuse

Špidla: V Česku je milion ponižovaných lidí. Odmítám je oblbovat jako ostatní strany

Nejčtenější

Idylka v Osvětimi. Nafotil rozjívené esesáky, jeho album ukázalo banalitu zla

Nacističtí důstojníci SS a pracovnice spojovací služby pózují na dřevěném mostě...

Na první pohled obyčejná momentka z výletu přátel, ve skutečnosti svědectví z nitra Osvětimi. Album esesáka Karla Höckera ukazuje bezstarostné chvíle těch, kteří se podíleli na masovém vraždění, a...

Soud zveřejnil Epsteinova slova zapsaná do bloku krátce před sebevraždou

Americký finančník a sexuální delikvent Jeffrey Epstein

Federální soudce ve středu zveřejnil dokument považovaný za poznámku, kterou Jeffrey Epstein napsal před svou sebevraždou v roce 2019. Někdejší finančník a odsouzený sexuální delikvent v ní uvádí, že...

Oblečená pro nástupnictví. Dcera Kim Čong-una vysílá vzkaz jako módní ikona

Severokorejský vůdce Kim Čong-un se svou dcerou se účastní přehlídky v...

Kim Ču-e, dcera severokorejského lídra Kim Čong-una, nosí často stejné oblečení jako její otec. Její módní vkus zřejmě diktuje režim, aby ji připravil na roli nástupkyně. Její oděvy jsou zpravidla...

OBRAZEM: Za půl roku otevíráme. Takhle to dnes vypadá v nové brněnské aréně

Budovaná Arena Brno v areálu brněnského výstaviště zachycená na snímku z 6....

Zvenku už se nová brněnská aréna pro 13 tisíc diváků rýsuje prakticky do své finální podoby, ostatně její dokončení se neúnavným tempem blíží. Redakce iDNES.cz nyní exkluzivně nahlédla i dovnitř, jak...

Pentagon zveřejnil další dosud utajovaná videa a fotky UFO i z nejnovější doby

Pentagon zveřejnil fotografii toho, co nazval nevyřešenou zprávou o...

Pentagon v pátek začal zveřejňovat další dosud utajované soubory týkající se neidentifikovaných létajících objektů (UFO) a vzdušných jevů (UAP). Jedná tak na příkaz prezidenta Donalda Trumpa.

Armáda bude moci bránit i Rusy zatčené v cizině, schválili ruští poslanci

Ruský prezident Vladimir Putin na schůzi v Moskvě. (12. května 2026)

Ruští poslanci ve středu ve druhém a současně i třetím čtení přijali zákon, který poskytne prezidentovi Vladimiru Putinovi možnost nasadit ozbrojené síly na obranu Rusů zatčených, uvězněných či...

13. května 2026  15:54

Hlavní tah na Benešovsku stojí po středu dodávky s autem, přistávaly dva vrtulníky

Dopravní nehoda osobního auta a dodávky nedaleko obce Nespeky u Benešova (13....

Střet osobního auta s dodávkou zastavil ve středu odpoledne provoz na silnici I/3 u obce Nespeky na Benešovsku. Složky IZS na místě provádějí záchranné a vyprošťovací práce. Podle prvotních informací...

13. května 2026  15:53

Německý ministr vnitra na sudetský sjezd dorazí. Macinkův výrok nekomentoval

Ministr vnitra Vít Rakušan přijal svého německého protějška Alexandera...

Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt navzdory vyhrocené debatě v Česku dál plánuje přijet na sjezd sudetských Němců, který se uskuteční příští týden v Brně. Ve středu to sdělil na vládní tiskové...

13. května 2026  15:52

Jako ježci v kleci. Sloupky zatarasily auta, řidiči si nevšimli změněného značení

V ulici Parléřová v Praze 6 nainstalovali sloupky před parkovací místa. (13....

Kuriózní situaci řešili někteří obyvatelé pražského Břevnova. V ulicích Parléřova a Bělohorská totiž v úterý ráno přibyly antiparkovací sloupky, mezi nimiž zůstalo „uvězněných“ několik zaparkovaných...

13. května 2026  15:47

Hasiči odstraňují skvrny z hladiny řeky Moravy, mohlo jít o ropnou látku

Do řeky Moravy nad Bělovským jezem mezi Kroměříží a Otrokovicemi unikla zatím...

Do řeky Moravy nad Bělovským jezem mezi Kroměříží a Otrokovicemi unikla v úterý odpoledne zatím přesně neurčená látka. Hasiči na místě položili norné stěny, aby zabránili dalšímu šíření, a pomocí...

12. května 2026  21:06,  aktualizováno  13. 5. 15:36

Šimečka se zaplétá do matčiny aféry. Hrajete Ficovy hry, obviňuje novináře

Slováci v Bratislavě i dalších městech demonstrovali proti plánům vlády Roberta...

Lídr slovenské opozice Michal Šimečka se čím dál víc zaplétá do aféry, která se původně týkala jen jeho matky Marty Šimečkové. Ta v posledních měsících musí vysvětlovat četné nesrovnalosti v...

13. května 2026  15:36

Pavel se v Bukurešti setkal s nevládnoucí královnou Margaretou. Zasadili lípu

Petr Pavel se ve středu v Rumunsku zúčastnil summitu B9. Vedle lídrů členských...

Prezident Petr Pavel se ve středu ráno v Alžbětině paláci v Bukurešti setkal s nevládnoucí rumunskou královnou Margaretou a jejím manželem princem Radem. V zahradě sídla následně společně symbolicky...

13. května 2026  10:13,  aktualizováno  15:28

Starmer varuje před chaosem, bleskově jednal s možným vyzývatelem

Keir Starmer (12. května 2026)

Britský premiér Keir Starmer, který čelí sílícímu tlaku členů vlády i poslanců své vládní Labouristické strany, dnes slíbil pokračovat s plánem reforem a varoval před chaosem, pokud by byl sesazen....

13. května 2026  11:06,  aktualizováno  15:28

Pátrání na konci světa. Od nás se hantavirus nešířil, tvrdí v Ohňové zemi

Letecký pohled na Ushuaiu v Argentině. (8. května 2026)

Tým zdravotnického institutu z Buenos Aires se chystá do jihoargentinského města Ushuaia. Plánuje zde získat více informací o šíření hantaviru. Ten se právě z této oblasti mohl dostat na palubu...

13. května 2026  15:25

Jedna jízdenka i na víc vlaků. Evropa zjednoduší cestování po železnici

Vagon společnosti European Sleeper (26. května 2023)

Evropská komise navrhla zjednodušit cestování vlakem pro Evropě. Nově by cestující měli mít jen jednu jízdenku i na přeshraniční spoje zahrnující více dopravců, zároveň by měli být lépe chráněni po...

13. května 2026  15:09

Trump po devíti letech přiletěl do Číny. V Pekingu ho vítala záplava vlaječek

Uvítací ceremoniál pro americkou delegaci na letišti v Pekingu, kde se...

Americký prezident Donald Trump dorazil do Pekingu. Návštěva potrvá do pátku a její oficiální program začne ve čtvrtek, kdy se setká mimo jiné s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Vedle obchodu by...

13. května 2026  15:02

Pojistka před blackouty. Největší bateriové úložiště v Brně zareaguje okamžitě

Nové bateriové úložiště vyrostlo na okraji Technologického parku v blízkosti...

Nové bateriové úložiště na okraji brněnského Technologického parku naběhne za pár měsíců do ostrého provozu. Jedná se o největší zařízení svého druhu v Brně, zbývá u něj dokončit poslední nedodělky....

13. května 2026  14:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.