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iDNES Premium na rok jen za 190 Kč. Předplatné zlevňuje pro studenty a učitele

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  9:00
Karty ISIC a ITIC

Karty ISIC a ITIC | foto: iDNES.cz

ISIC karta studentka univerzita karlova průkaz
Vstupní turnikety mají ohlídat, aby se do školy nedostal nikdo neoprávněný.
ISIC karta
ISIC karta - mezinárodní identifikační průkaz studenta
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Znalosti potřebné pro orientaci v dnešním světě nezískáte jen z učebnic. Abychom podpořili ty, kteří s informacemi denně pracují, ať už se učí, nebo své vědomosti předávají dál, přinášíme držitelům průkazů ISIC a ITIC speciální nabídku. Roční předplatné iDNES Premium získáte za symbolických 190 korun. Otevře vám cestu k prémiovým textům i benefitům na celých dvanáct měsíců.
VSTUPTE S ISIC/ITIC

Studenti a pedagogové mají jednoho společného jmenovatele. Je jím vzdělávání, zvídavost a každodenní práce s informacemi. Protože věříme, že kvalitní a ověřené texty by měly být co nejdostupnější právě studentům a pedagogům, kteří s informacemi pracují každý den, rozhodli jsme se je podpořit a nabídnout jim roční přístup k iDNES Premium za pouhých 190 korun.

Prázdniny ani základku nezkrátím. Ministr Plaga o docházce, platech i přijímačkách

Když samotná zpráva nestačí

Škola člověku dává základ, ale spousta otázek přichází až ve chvíli, kdy je potřeba teorii spojit se skutečným světem. Kolik stojí vlastní bydlení? Co se právě mění na pracovním trhu? Jak nové technologie ovlivní budoucí zaměstnání? Bydlení, osobní finance nebo první kroky v kariéře jsou témata, která mladý člověk začíná naplno řešit právě během studia.

iDNES Premium proto není jen způsob, jak se dostat za zámek u článku. Jeho podstatou jsou texty, které jdou dál než k základní informaci – rozhovory, analýzy a praktické materiály, které pomáhají lépe pochopit dění kolem nás.

Nabídka míří také na pedagogy, kteří při své práci potřebují sledovat i to, co se děje mimo učebnice a osnovy. Zvýhodněnou cenou chceme učitelům alespoň drobně poděkovat za práci, při níž každý den pomáhají dalším lidem porozumět světu kolem sebe. Prémiové čtení a dvacet digitálních titulů včetně MF DNES či Téma jim umožní zůstat v obraze a mít po ruce širší kontext. Během celých dvanácti měsíců si navíc všichni předplatitelé mohou stahovat e-knihy a audioknihy zdarma, využívat možnosti přednostního nákupu vstupenek nebo se účastnit soutěží o hodnotné ceny.

Studenti se u nás propojují napříč ročníky, líčí ředitel koncept nového souškolí

Jednoduchá aktivace

Získat roční předplatné za 190 korun je velmi rychlé. Nabídka je určena pro všechny držitele platných průkazů ISIC a ITIC, jedinou podmínkou je, abyste na svém účtu momentálně neměli aktivní žádné jiné předplatné iDNES Premium.

Platnost svého průkazu ověříte jednoduše a on-line přímo během nákupu. Formulář pro zadání údajů z průkazu naleznete v posledním kroku objednávky v části s platbou. Po úspěšném dokončení transakce můžete okamžitě začít číst.

Před koncem ročního období systém automaticky ověří platnost vašeho průkazu v databázi ISIC/ITIC. Pokud je průkaz stále platný, předplatné se vám prodlouží na další rok za stejnou zvýhodněnou cenu 190 korun. Pokud však průkaz mezitím přestal platit, předplatné se automaticky ukončí. Nemusíte se tak obávat nechtěného stržení plné ceny standardního tarifu.

VSTUPTE S ISIC/ITIC
Témata: ISIC karta

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iDNES Premium na rok jen za 190 Kč. Předplatné zlevňuje pro studenty a učitele

Karty ISIC a ITIC

Znalosti potřebné pro orientaci v dnešním světě nezískáte jen z učebnic. Abychom podpořili ty, kteří s informacemi denně pracují, ať už se učí, nebo své vědomosti předávají dál, přinášíme držitelům...

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