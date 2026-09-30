iDNES Premium na rok jen za 190 Kč. Předplatné zlevňuje pro studenty a učitele

Studenti a pedagogové mají jednoho společného jmenovatele. Je jím vzdělávání, zvídavost a každodenní práce s informacemi. Protože věříme, že kvalitní a ověřené texty by měly být co nejdostupnější právě studentům a pedagogům, kteří s informacemi pracují každý den, rozhodli jsme se je podpořit a nabídnout jim roční přístup k iDNES Premium za pouhých 190 korun.
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Když samotná zpráva nestačí
Škola člověku dává základ, ale spousta otázek přichází až ve chvíli, kdy je potřeba teorii spojit se skutečným světem. Kolik stojí vlastní bydlení? Co se právě mění na pracovním trhu? Jak nové technologie ovlivní budoucí zaměstnání? Bydlení, osobní finance nebo první kroky v kariéře jsou témata, která mladý člověk začíná naplno řešit právě během studia.
iDNES Premium proto není jen způsob, jak se dostat za zámek u článku. Jeho podstatou jsou texty, které jdou dál než k základní informaci – rozhovory, analýzy a praktické materiály, které pomáhají lépe pochopit dění kolem nás.
Nabídka míří také na pedagogy, kteří při své práci potřebují sledovat i to, co se děje mimo učebnice a osnovy. Zvýhodněnou cenou chceme učitelům alespoň drobně poděkovat za práci, při níž každý den pomáhají dalším lidem porozumět světu kolem sebe. Prémiové čtení a dvacet digitálních titulů včetně MF DNES či Téma jim umožní zůstat v obraze a mít po ruce širší kontext. Během celých dvanácti měsíců si navíc všichni předplatitelé mohou stahovat e-knihy a audioknihy zdarma, využívat možnosti přednostního nákupu vstupenek nebo se účastnit soutěží o hodnotné ceny.
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Jednoduchá aktivace
Získat roční předplatné za 190 korun je velmi rychlé. Nabídka je určena pro všechny držitele platných průkazů ISIC a ITIC, jedinou podmínkou je, abyste na svém účtu momentálně neměli aktivní žádné jiné předplatné iDNES Premium.
Platnost svého průkazu ověříte jednoduše a on-line přímo během nákupu. Formulář pro zadání údajů z průkazu naleznete v posledním kroku objednávky v části s platbou. Po úspěšném dokončení transakce můžete okamžitě začít číst.
Před koncem ročního období systém automaticky ověří platnost vašeho průkazu v databázi ISIC/ITIC. Pokud je průkaz stále platný, předplatné se vám prodlouží na další rok za stejnou zvýhodněnou cenu 190 korun. Pokud však průkaz mezitím přestal platit, předplatné se automaticky ukončí. Nemusíte se tak obávat nechtěného stržení plné ceny standardního tarifu.