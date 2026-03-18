Moravec jako škůdce českého národa? Klausův výrok odsoudila novinářská obec

Výrok zazněl v rozhovoru s novinářem a členem Rady České televize Lubomírem Xaverem Veselým v internetové televizi XTV, který byl zveřejněn 12. března 2026.
Klaus v něm své hodnocení blíže nevysvětlil, připomněl však starší spor s Moravcem z roku 2003. „Spustil takovou dávku jedu a nenávisti vůči mně, kdy já měl pár minut po svém zvolení, že od té doby já jsem s ním definitivně skončil,“ uvedl.
Výbor považuje použití označení „škůdce českého národa“ vůči novináři za nepřijatelné. Podle organizace by si veřejně činné osobnosti měly uvědomovat roli médií v demokratické společnosti.
Kriticky se k výroku vyjádřil také šéfredaktor zpravodajství České televize Michal Kubal, který na síti X uvedl: „Výrazy jako ‚škůdce národa‘ nepatří do civilizované diskuse, jsou naprosto nepřijatelné. Dějiny nabízejí mnoho případů, kam vedou podobné urážky (zdaleka nejen na adresu novinářů).“
„Úkolem novinářů je klást i nepříjemné otázky a seznamovat s reakcemi veřejnost,“ připomíná výbor. Organizace zároveň vyzvala bývalého prezidenta, aby se v budoucnu zdržel osobních dehonestujících útoků vůči novinářům.
Apel směřuje i na další politické představitele. Podle výboru by svými výroky neměli zvyšovat napětí vůči novinářkám a novinářům.
Pro případy ohrožení či útoků na novináře provozuje organizace platformu Bezpečná žurnalistika, která má poskytovat podporu a informace lidem v médiích čelícím výhrůžkám nebo nátlaku.
Stanovisko podepsali členové správní rady CZ IPI Robert Čásenský, Zuzana Vlasatá, Karolína Kašparová, Petr Orálek a Jaroslav Mašek.