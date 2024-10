„Rodina si myslela, že si dělám srandu,“ říká výherce iPhone 16 na iDNES Premium

Když společnost Apple oznamovala své nové vlajkové telefony iPhone 16, členové iDNES Premium už o ně mohli soutěžit. Hned první den oznámení. Soutěžní otázka na název prvního operačního systému ve vůbec prvním iPhonu byla trochu chyták, protože ačkoli dnes se jmenuje iOS, v prvním telefonu se ještě jmenoval iPhone OS, ale nenechali jste se nachytat. Správných odpovědí přišlo kolem 80 procent.

Vítězi se nakonec stali Zdeněk Stach, který bydlí 16 kilometrů od Olomouce a Marek Šafařík ze Štěnovic kousek od Plzně. „Nemohl jsem tomu vítězství uvěřit, když jste mi to oznámili,“ řekl nám Marek, který pracuje jako mistr ve výrobě. Sám je fanoušek Apple telefonů, doposud vlastnil iPhone 12 mini. Teď ho nahradí novým iPhone 16 Pro.

Devatenáctiletý Šimon přebíral výhru za svého otce. Ostatně, bude i majitelem nového telefonu

Zdeněk je fanoušek Androidu. „Mám Samsung S23, předtím jsem také měl čtyřikrát Samsung, ale také značky HTC a Nokia,“ prozradil nám. Když šel do soutěže o iPhone, cíleně ho chtěl vyhrát pro syna Šimona, což se mu nakonec i povedlo. Devatenáctiletý Šimon, jeho prostřední syn, si u nás svou výhru také vyzvedl. Je to prý „jediný jablíčkář v naší rodině“. Manželka, dcera i starší syn používají telefony Samsung.

Výherce Zdeněk Stach

Když Zdeněk celé rodině oznamoval, že na iDNES Premium vyhrál telefon iPhone 16, nikdo mu to nevěřil. „Mysleli si, že si z nich dělám srandu,“ říká. Hlavně proto, že to není příliš dlouho, co v jiné soutěži vyhrál VIP vstup na formuli 1. „Soutěžím hodně často, ale vyhrál jsem až tento měsíc a hned dvě soutěže.“ I Marek se účastní řady soutěží na iDNES Premium. Členství má více než dva roky a za tu dobu to zkoušel v desítkách soutěží. Poprvé vyhrál až nyní.

Co se jim líbí na iDNES Premium? „Nejvíc čtu prémiové zpravodajské články a názory,“ říká Marek. Zdeněk kromě článků ale oceňuje i výhody, které členství iDNES Premium nabízí. „Hodně využívám přednostní nákupy vstupenek na koncerty, stahují si elektronické knihy a nejraději mám audioknihy zdarma. Co se článků týče, baví mě zajímavosti techniky a fotbalové články. Jsem fanoušek Sigmy.“

Dalšími vítězi můžete být i vy. Stačí se stát členem iDNES Premium a zamířit do sekce Benefitlů, kde exkluzivní soutěže pravidelně přibývají.